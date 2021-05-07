Когда на битву грозную парнишка уходил…

В Жарминском районе живёт Найл Гашигулович Загидуллин, ветеран Великой Отечественной войны, героически защищавший страну от врагов.

Время не властно над памятью народной, не предать забвению подвиг, который был совершён поколением огневых сороковых. И с особой благодарностью мы чествуем тех участников Великой Отечественной, которые живут среди нас. Их воспоминания – это устная история войны, настоящая, не придуманная.

Найл Загидуллин родился в 1926 году в Татарстане, в селе Кабалан Буинского района. Ему пришлось рано повзрослеть – в 12 лет был вынужден оставить учёбу в школе, чтобы помогать родителям работать в поле. Наравне со взрослыми пахал, сеял, убирал урожай. Знал наизусть, как устроен трактор.

Когда пришла страшная весть о начале войны, Найлу было 15 лет. До сих пор он помнит, как односельчане всем миром провожали мужчин на фронт. В толпе провожающих слышались взволнованные возгласы, плач жён и матерей.

Подростки тоже рвались на фронт, желая помочь своим отцам и дедам «сломать хребет поганому фашизму», но им пришлось взять на себя непосильный труд в тылу.

Как только Найлу Гашигуловичу исполнилось 17 лет, начался его боевой путь. В ряды Красной Армии юноша был призван в 1943 году. После краткосрочных курсов молодого бойца был направлен на войну против Японии, служил в Монголии в составе воинской части 4090.

Малоизвестный факт: в годы Великой Отечественной войны Монголия оказала немалую помощь Советскому Союзу. Ещё в марте 1936 года страны подписали договор о взаимопомощи, через пять лет Монголия помогла стране Советов реальными мерами. Воюющей армии монголы поставляли продовольствие, тёплую одежду, технику, лошадей. Монгольская армия стала серьёзным противовесом Квантунской армии. Благодаря вооружённым силам дружественной Монголии Советский Союз смог передислоцировать на Восточный фронт несколько дивизий с Дальнего Востока.

9 мая 1945 года, когда страна праздновала день Победы в Великой Отечественной войне, Вторая мировая война ещё не была завершена.

В войне с Японией, начавшейся 9 августа 1945 года, вместе с забайкальцами и дальневосточниками воевали солдаты, победившие фашистов на западе. Одержав Победу над Германией, пережив ту страшную войну, они хотели вернуться домой, обнять родных, но на востоке враг ещё не был разбит, и эшелоны с фронтовиками тайно от вражеских агентов один за другим прибывали в Забайкалье, Амурскую область, Приморье.

Найл Загидуллин продолжил службу в составе 282-й дивизии 43-го миномётного полка на 1-м Забайкальском фронте – важнейшем форпосте государства на восточных рубежах.

Война Советского Союза против Японии, оставшаяся в тени Победы над фашистской Германией, имела огромное значение для всего мира. Конечно, потери в той войне не сравнить с потерями во время войны с фашистской Германией, но затягивание противостояния с Японией угрожало многим державам.

– Служба была нелёгкой, – вспоминает ветеран. – В связи с неспокойной обстановкой на границе советское командование было вынуждено все годы Великой Отечественной войны держать на границе с Манчжурией группировку войск из-за возможности нападения Японии. Если бы не победа над японцами, нашу страну ждала, возможно, более страшная война. Противник приготовил тонны бактериологического оружия, и только стремительное наступление советских войск спасло весь мир от беды.

В августе 45-го Найл Гашигулович в составе войск Забайкальского фронта принял участие в стратегической Маньчжурской операции. Несмотря на ожесточённое сопротивление японцев, советские воины выполнили поставленную задачу. За боевую отвагу и преданность Отечеству Найл Загидуллин был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Японией» и другими.

По окончании войны фронтовик ещё пять лет служил на Дальнем Востоке. В 1950 году приехал в Казахстан, в Джарминский район (ныне – Жарминский), чтобы проведать своего дядю, да так и остался здесь на всю жизнь, встретив свою судьбу – Екатерину Хакимовну. 54 года они прожили душа в душу, воспитали троих детей. К сожалению, супруга Найла Гашигуловича несколько лет назад ушла из жизни.

Работал доблестный фронтовик до выхода на пенсию машинистом на электростанции в Балажалском, затем в Бокинском рудниках.

Сегодня 95-летний ветеран войны живёт один – покидать свой дом, с которым связаны лучшие его годы, не желает. Дети, внуки, правнуки стараются как можно чаще навещать дедушку Найла. Местные власти и школьники окружают героического земляка всесторонней заботой и почётом. Он в свою очередь желает представителям молодого поколения одного – чтобы они любили свою Родину и были беззаветно преданными ей.

Несмотря на солидный возраст, ветеран самостоятельно ухаживает за огородом, ходит в магазин за продуктами. Помощь по хозяйству ему оказывают двое социальных работников.

– Рад, что передвигаюсь самостоятельно, – говорит Найл Загидуллин. – Спасибо государству – не забывают обо мне. Да и много ли мне сейчас нужно? Главное, чтобы в мире царил покой и не было войн.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район