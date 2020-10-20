Водись, рыбка, большая и маленькая 

Рыбное хозяйство – одно из приоритетных направлений развития АПК. По поручению Главы государства в Восточном Казахстане разработан проект мастер-плана по развитию рыбной отрасли в соответствии с природно-климатическими и географическими условиями нашего региона.

Специалисты во главе с заместителем акима области Ержаном Нурбаевым по поручению акима области Даниала Ахметова изучают потенциал водоёмов и профильных предприятий.

Комиссия уже посетила Кокпектинский и Курчумский районы. Ержан Нурбаев ознакомился с работой рыбоперерабатывающих предприятий ТОО «Рыбпром», ТОО «Кузмич» и ТОО «Торе Тогам». Компании имеют собственное сырьё и производят широкий ассортимент рыбной продукции на экспорт.

На базе предприятия «Торе Тогам», которое вертикально интегрировано с озерным хозяйством ТОО «Воспроизводственный центр рыбных ресурсов», планируют выращивать рыбу для переработки. Наращиваются объёмы производства собственного посадочного материала – мальков. За прошлый год Бухтарминским нерестово-выростным хозяйством выращено 4,5 млн штук молоди рыб.

Состоялась встреча с населением рыбацких посёлков побережья озера Зайсан Курчумского района. В селе Аксуат местные рыбаки проинформировали о текущей ситуации, а также поделились своими предложениями по дальнейшему развитию рыбного хозяйства.

Работа по изучению потенциала водоёмов и предприятий продолжилась в Тарбагатайском районе. В ходе поездки заместитель акима области посетил промысловое хозяйство СПК «Байтогас», основной вид деятельности которого пресноводное рыболовство и переработка рыбы. Как отмечает исполнительный директор предприятия Болатхан Асылханов, будущее рыбного хозяйства – аквакультура, то есть искусственное выращивание рыб.

– Мы это поняли вовремя и одними из первых в 2018 году приступили к разведению форели, – сказал Болатхан Асылханов. – Сотрудничаем с ТОО «Шыгыс Универсал». В год мы выращиваем 50 тонн этой ценной рыбы. Рыба перерабатывается порционно и продается по Казахстану, а также в городе Димитровграде в России.

Стоит отметить, что в Восточном Казахстане успешно реализованы три проекта по искусственному выращиванию ценных видов рыб. Два занимаются выращиванием форели – ТОО «Шыгыс Универсал» и ТОО «ГрандФиш», одно предприятие, ТОО «OstFish», выращивает осетровых.

Ержан Нурбаев встретился с рабочими предприятия ТОО «Ултарак», промыслового хозяйства «Рыбаки Зайсана», ТОО «Дигам», обсудил с рыбаками перспективы развития аквакультуры, товарного озёрного выращивания рыб. Также в ходе рабочей поездки заместитель акима области осмотрел Карабулакский рыбный завод, который пока ещё не запущен.

– В Восточном Казахстане имеется огромный потенциал для развития аквакультуры, у нас множество рек и озёр. Поэтому для изучения возможностей и проблемных вопросов организуем такие выезды, – отметил Ержан Нурбаев. – Встречаемся с рыбаками, переработчиками. У нас есть уникальный завод в Карабулаке. Основная задача – запустить его, выдать участок, чтобы было сырьё, в то же время необходимо стимулировать кооперацию, чтоб на заводе развивалось сотрудничество с рыбаками, которые имеют квоту.

По словам заместителя главы региона, разработан мастер-план, в рамках которого к 2030 году планируется выращивать минимум 4 тысячи тонн товарной рыбы, в том числе 3,6 тысячи тонн форели.

– В прошлом году в регионе вырастили около 260 тонн форели и

12 тонн осетра, – отметил Ержан Нурбаев. – По итогам этого года будет около 300 тонн форели и больше 20 тонн осетра. Нам необходимо увеличить садковые линии, раздать людям свободные участки, чтобы дополнительно инвесторы на них зашли. У нас есть всё для развития аквакультуры. На побережье озера Зайсан – природная рыба, которая имеет огромный спрос. Видно, как жители обучены, они имеют опыт в реализации рыбы. Наш судак востребован в Дании, Германии, Латвии. При этом на производстве соблюдаются все стандарты. Я уверен, что мы успешно реализуем план по развитию рыбной промышленности. Нужно лишь оказать предпринимателям необходимую поддержку.

Дарья Антон