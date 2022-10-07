Внимание, «Подросток»!

В областном центре проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».

Как рассказали в пресс-службе Управления полиции города Усть-Каменогорска, в рамках ОПМ проводится профилактическая работа среди детей, учащихся школ и студентов, состоящих на учёте в полиции. Также сотрудники полиции выявляют подростков, склонных к совершению правонарушений, подозрительные компании несовершеннолетних, взрослых лиц, привлекающих детей к совершению правонарушений, безнадзорных и беспризорных детей, а также неблагополучные семьи.

Проводятся беседы с родителями о профилактике правонарушений в подростковой среде, в том числе в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Инспекторами по делам несовершеннолетних Иртышского ОП Управления полиции города Усть-Каменогорска в рамках ОПМ «Подросток» проводится проверка семей, состоящих на учёте, по адресам. В первый день оперативного мероприятия были проверены 15 таких семей.

Ерик Абитов