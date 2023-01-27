Внезапная проверка

Блогеры Риддера решили проверить, как на самом деле обстоят дела в школе-гимназии «Шанырак», и наведались в общеобразовательное учреждение без предупреждения.

Ведь лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Напомним, в социальных сетях ситуация со школой, а, в частности, с якобы опасной пристройкой и отсутствием ремонта, вызвала нешуточные словесные баталии и обсуждения.

Блогеры попали в самый разгар школьного процесса. И пообщались с учителями и учениками, прошлись по зданию и убедились в том, что на самом деле всё далеко не так печально, как пишут об этом незнающие люди, работы идут в соответствии с планом.

А чтобы снести пристройку, которая совершенно не влияет на учебный процесс и не представляет угрозу для детей, нужно было пройти все юридические процедуры. Уж такое у нас законодательство, что без кипы бумаг снести или что-то построить нельзя. Сейчас все бумажные процедуры завершены и пристройку на днях уберут. Уже и определен, опять же по конкурсу, подрядчик.

Ну а как выглядят классы школы, можно вполне отчетливо разглядеть на видео.