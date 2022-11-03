Не дайте нам замёрзнуть!

Не успел начаться отопительный сезон, Риддерская ТЭЦ уже преподнесла потребителям ряд неприятных сюрпризов. 24 октября из-за аварийного отключения котла № 3 жители города почти на сутки остались без тепла и горячей воды. Горожане пережидают холода и опасаются, что подобное может повториться зимой.

АО «Риддер ТЭЦ», обеспечивающее теплом 90% жителей города, в последние годы часто оказывается в центре скандалов. Важнейшее коммунальное предприятие Риддера находится в частных руках и существует как обычный бизнес-проект. Государство не вправе вмешиваться в его работу. Однако происходящие события привели к тому, что власти области больше не могли позволить пустить работу ТЭЦ на самотек. С прошлого года акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову приходится держать руку на пульсе, лично отслеживая готовность теплостанции к отопительному сезону.

Игра в монополию

Впервые предприятие было введено в эксплуатацию в 1956 году. С 1997 года АО «Риддер ТЭЦ» принадлежало американской компании, а в 2018-м его выкупили нынешние владельцы – компания «GREEN ENERGY Q».

Не секрет, что за много лет оборудование на станции износилось и требовало тотальной модернизации, которую собственники постоянно оттягивали. Как итог, страсти вокруг ТЭЦ стали накаляться. А провести необходимый ремонт удалось только в 2022 году после вмешательства областного акимата и лично Даниала Ахметова.

При этом руководство ТЭЦ повело себя достаточно жёстко в отношении своего самого крупного потребителя – горно-металлургических подразделений «Казцинка».

Как утверждает администрация «Казцинка», практически с первых же дней работы ТЭЦ её новое руководство стало злоупотреблять своим положением монополиста. Пользуясь отсутствием перспектив и выбора поставщика пара, АО «Риддер ТЭЦ» ещё в 2018 году предложило своим потребителям… оплатить модернизацию турбогенератора. Якобы эти затраты потом будут списаны в счёт потребления тепла на последующие семь лет. На тот момент речь шла о сумме 5,5 млрд тенге. При этом, по расчетам потребителя, указанная сумма аванса в 1,5 раза превышала действующий на тот момент тариф. Конечно, «Казцинк» от подобного предложения отказался. В ответ ТЭЦ просто отключила своего основного потребителя от тепла и пара. И только после решения суда предприятие снова получило доступ к услугам, понеся при этом колоссальные убытки, да ещё и оплатив дополнительные услуги, счёт за которые выставила ТЭЦ.

Именно тогда «Казцинк» принял решение отказаться от услуг ТЭЦ и построить собственный теплоисточник, чтобы производственный процесс не зависел от ненадёжных поставщиков. Вот так АО «Риддер ТЭЦ» в прошлом году лишилось своего основного потребителя, а значит, и львиной доли доходов от реализации тепловой энергии.

Рядовые же потребители – жильцы многоквартирных и частных домов, подключенных к центральному теплоснабжению, – стали жаловаться на чуть тёплые радиаторы и холодную воду в кране с горячей водой. Из сезона в сезон история повторялась, а предприятие перекладывало ответственность на самих жителей.

В 2021 году 90 сотрудников ТЭЦ подписали коллективное письмо. В нём указали недовольство «политикой финансового, технического и организационного управления, которое предоставляет руководство АО «Риддер ТЭЦ». Обращение адресовали ряду госструктур, среди которых – Генеральная прокуратура и Министерство энергетики. Авторы обращения утверждают, что до прихода нового руководства на предприятии царил порядок, зарплата соответствовала реалиям дня и трудозатратам. С новыми же собственниками не вносится вклад в развитие теплоэлектроцентрали, не производится капитальный ремонт, увольняется высококвалифицированный персонал, а труд действующих сотрудников обесценивается. В дирекции тогда прокомментировали, что письмо не видели и не уверены, что оно существует.

Ресурсы на пределе

Минувшей зимой на ТЭЦ произошла авария. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов лично выезжал в Риддер для стабилизации ситуации. Глава региона проводил выездные совещания и сделал вывод, что в компании не до конца осознают масштаб проблем и не понимают, как их решать. Чтобы не допустить повторения ситуации, в мае 2022 года глава региона обратился к Правительству РК с просьбой направить в Риддер республиканскую комиссию для внеплановой проверки местной ТЭЦ.

– На Риддерской ТЭЦ была одна авария, два отказа I степени и 454 случая отказа II степени, из них 532 – на электросетях, – сказал Даниал Ахметов. – Тогда у нас работала республиканская комиссия. Просим провести внеочередную проверку. На Риддерской ТЭЦ имеется шесть котлов. Я сам провёл три совещания по этой ТЭЦ. В настоящее время положение у инвестора затруднительное, он не знает, с чего начать работы и как их провести. Мы не знаем, сколько будет выделено финансирования. Поэтому у меня есть только один вопрос – в срочном порядке необходима внеочередная проверка республиканской комиссии.

Министерство энергетики РК провело профилактическую проверку и выявило 70 нарушений требований нормативных правовых актов по эксплуатации энергетического оборудования со сроками их устранения до конца этого года. Кроме того, не был получен паспорт готовности к работе в осенне-зимних условиях. Основное оборудование было признано изношенным и подлежало капитальному ремонту.

Чтобы дать возможность предприятию подготовиться к зиме, Даниал Ахметов поручил всем бюджетным организациям внести предоплату за отопление и таким образом обеспечить ТЭЦ финансами для проведения ремонта. В августе на совещании в областном акимате руководство ТЭЦ заверило, что часть турбин и теплотрассы уже отремонтирована, активно поставляется уголь. Казалось, что работа теплоэлектроцентрали налаживается и можно с уверенностью встречать наступление холодов.

Новый отопительный сезон настал, и в социальных сетях снова стали появляться сообщения о холодных батареях и отсутствии горячей воды. А 24 октября на ТЭЦ и вовсе произошла нештатная ситуация – остановились котлы. Аким ВКО Даниал Ахметов сообщил, что руководство теплоэлектростанции не проконтролировало качество мазута. Оказалось, он был разбавлен водой, отчего весь город остался без тепла.

– Экстренно под моим руководством создан оперативный штаб, – отметил Даниал Ахметов, сообщив о случившемся на своих официальных страницах в социальных сетях.

Чтобы возобновить работу теплостанции, областному акимату пришлось задействовать другие предприятия региона. Из хранилищ ТОО «Казцинк» в Риддер направили 60 тонн мазута. Ещё около 120 тонн доставили с Усть-Каменогорской ТЭЦ.

Однако 31 октября на «Риддер ТЭЦ» вновь произошла внештатная ситуация – вышел из строя котёл высокого давления. В домах стали остывать радиаторы. Люди вновь забили тревогу. Узнать достоверную информацию у руководства теплостанции не представилось возможным. На связь руководство ТЭЦ не выходит.

Спустя сутки из достоверных источников стало известно, что авария устранена, идёт растопка котла, а это займет 4-5 часов. И теплоснабжение будет восстановлено.

Тем не менее, жители города не без оснований опасаются, что подобное может повториться и в морозы. Деятельность руководства ТЭЦ риддерцы назвали саботажем и обратились к главе региона с просьбой призвать частника к ответу.

По ходатайству акимата области прокуратура ВКО начала расследование по факту халатности руководства Риддерской ТЭЦ. Ведь ситуацию на важном стратегическом объекте опасно оставлять без надлежащего контроля.

Насима Халелова