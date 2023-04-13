Недетская жестокость

На прошлой неделе в социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого девочку-подростка избили её сверстницы. Что стало причиной такой жестокости? Какое наказание может грозить подозреваемым?

Шокирующий случай вызвал широкий общественный резонанс. С каждым днём инцидент обрастает новыми фактами, зачастую не всегда правдивыми.

В Региональной службе коммуникаций состоялась пресс-конференция, на которой представители областного управления образования и Департамента полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали ситуацию и рассказали о ходе расследования.

Как сообщили в полиции, избиение девочки-подростка произошло в начале марта. Оказалось, что пострадавшая неоднократно подвергалась нападкам. Это подтверждают и многочисленные видеозаписи.

Причиной конфликта между сверстниками, по словам руководителя Управления образования ВКО Инессы Чернышёвой, стал юноша.

– Мальчик, к которому неравнодушны три девочки. Это факт, – отметила Инесса Чернышёва. – Состоянием избитой девушки первым заинтересовался директор колледжа, в котором учится пострадавшая, он сообщил родителям, после этого они обратились в полицию.

Ранее в Сети появилась информация, что отец одной из участниц конфликта работает в антикоррупционной службе, а мать – в отделе образования Усть-Каменогорска. Инесса Чернышёва пояснила, что на самом деле отец – сторож в одной из школ. Мама действительно была сотрудником отдела образования города. Однако после инцидента подала заявление на увольнение по собственному желанию, пояснив, что у неё нет морального права работать на государственной службе.

В настоящее время пострадавшая посещает занятия в колледже в офлайн-режиме. Специалисты оказывают ей психологическую и юридическую поддержку.

По факту избиения девочки-подростка начато досудебное расследование по статье 293 ч. 2 УК РК «Хулиганство». Согласно законодательству, максимальное наказание, которое по ней предусматривается, – лишение свободы на срок до пяти лет.

Также начато расследование по статье 313 УК РК «Незаконное распространение видеоматериалов, пропагандирующих культ жестокости и насилия». За эти противоправные деяния предусматривается срок до двух лет лишения свободы.

– По результатам расследования будет принято законное процессуальное решение, сейчас проводятся следственные мероприятия. Иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению, – отметил заместитель начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Шамиль Джинлосанов. – Хочу заверить, что какого-либо давления на ход расследования с чьей-либо стороны нет.

Отметим, что школьницы, которые подозреваются в совершении противоправных деяний, находятся на дистанционном обучении до окончания следственных мероприятий.

– Несовершеннолетние ещё не поставлены на учёт, пока они находятся только на внутришкольном учёте, – пояснила старший инспектор по особым поручениям ювенальной полиции УМПС ДП ВКО Айгерим Бейсембаева. – В ходе досудебного расследования определяется статус каждого участника, на основании постановления следственных органов и по решению суда они будут поставлены на учёт по соответствующим категориям.

После случившегося в регионе запустили круглосуточную горячую линию для оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, – 8 707 662 95 13.

Также информация о номерах горячих линий всегда находится в открытом доступе на сайте Управления образования ВКО, во всех учреждениях региона имеется номер телефона уполномоченного по правам ребёнка.

– В области действует центр поддержки семьи и детства, у них есть круглосуточная линия поддержки, – отметила Инесса Чернышёва. – Эта информация должна быть доступна каждому ребёнку. Однако есть школы, в которых её нет. Это упущение организаций образования. Сейчас этот вопрос на контроле, и мы будем его решать. Очень важно, чтобы дети знали, что они могут не бояться и открыто просить помощи.

Татьяна Кравченко