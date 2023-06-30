Рога без вреда

Широкий общественный резонанс вызвало видео, распространившееся в социальных сетях. На нём работники одного из крестьянских хозяйств региона отпилили маралу рога и пили его кровь. Как выяснилось впоследствии, нарушений в этих действиях нет.

Под постом с видеозаписью пользователи всемирной сети разделились на два лагеря. Одни называют эти действия жестоким обращением с животными, другие считают, что ничего страшного в этом нет, ведь продукцию мараловодства используют в лечебных целях.

Ситуацию прокомментировали представители профильного ведомства. По словам главного специалиста отдела противоэпизоотических мероприятий Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области Мухтара Жанкебаева, нарушений законодательства не выявлено. Крестьянское хозяйство, где было записано резонансное видео, занимается разведением маралов и реализацией продукции мараловодства официально. Есть все необходимые документы на осуществление деятельности по переработке продукции и сырья животного происхождения.

Стоит отметить, что панты марала известны своими целебными свойствами. Взрослея, особи, живущие в дикой природе, сами сбрасывают рога. Если разведением маралов занимаются люди, то панты срезают они. По словам специалистов, эта процедура не приносит вреда животным.

– В весенние месяцы у маралов происходит сбрасывание рогов, – пояснил Мухтар Жанкебаев. – Это естественный процесс. Поэтому рога обрезают до их выпадения. Процедура резки занимает всего несколько секунд. Затем место среза обрабатывают антисептиком, животному делают необходимые прививки и отправляют в стадо.

Председатель правления Казахстанской республиканской палаты мараловодства (оленеводства) Нурлан Токтаров подчеркнул, что вся продукция мараловодства обладает лечебными свойствами, а самих этих животных называют «фабрикой здоровья». К примеру, кровь маралов богата различными биологически активными соединениями, влияющими на функции практически всех органов и систем. Продукт содержит необходимые для нормального функционирования организма микроэлементы – магний, железо, калий, натрий, цинк, полезные фосфолипиды и триглицериды, а также аминокислоты аргинин и метионин. Употребление крови марала повышает уровень гемоглобина, с помощью неё лечат язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, она замедляет процессы старения в организме человека из-за высокого содержания антиоксидантов, снижает усталость, улучшает память и многое другое. Перечислять полезные свойства пантов можно бесконечно. Сегодня пантовые ванны – одна из самых популярных процедур не только в Казахстане, но и в других странах.

Александра Исаева