Внесли ясность

В Семее подробно разъяснили основные требования вступившего в действие постановления главного государственного санитарного врача ВКО от 20.04.2021 года.

С 23 апреля по 3 мая в населённых пунктах с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Усть-Каменогорске, Семее и Аягозском районе – введены строгие ограничительные меры. На онлайн-брифинге, состоявшемся по этому поводу, заместитель акима Семея Айдар Садырбаев и главный государственный санврач Семея Берик Тлебалдин разъяснили содержание постановления главного государственного санитарного врача ВКО от 20.04.2021 года.

Так, введён запрет на проведение массовых спортивных мероприятий, на деятельность объектов культуры, межобластных нерегулируемых перевозок, городских и нерегулируемых туристических перевозок, бильярдных, игровых клубов, боулингов, детских оздоровительных лагерей, развлекательных центров, караоке и ночных клубов, а также проведение поминальных обедов и массовых семейных мероприятий.

Также по поручению акима ВКО для минимизации угрозы распространения коронавирусной инфекции осуществляется замер температуры прибывающих на самолётах и поездах пассажиров из Нур-Султана и Алматы.

Вместе с тем, как отметили на брифинге, статистика по заболеваемости среди учащихся городских школ неутешительная.

– Наибольшее количество заболевших школьников наблюдается в среднем звене среди учащихся 5–8 классов, 30 % заболеваемости приходится на 1–4 классы и 18 % – на выпускное звено. В этой связи с 23 апреля введены меры ограничительного характера – учащиеся 6, 7, 8, и 10-х классов переведены на дистанционный формат обучения. Это касается и учащихся колледжей, за исключением выпускных курсов, – сообщил Айдар Садырбаев.

Отметим, на сегодняшний день в школах, где выявлены случаи заражения КВИ, произведены необходимые санитарно-дезинфекционные мероприятия, школы закрыты на карантин, а учащиеся переведены на «дистанционку».

Флора Левина

Семей