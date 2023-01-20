Вместо кисточки – игла, вместо красок – нитки

В квартире Розалии Экемсеевой все стены украшают шедевры мировой живописи и архитектуры: здесь есть копии работ Брюллова, Шишкина, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Боровикова и многих других, вышитые крестом.

Около ста прекраснейших работ вышли из-под иглы мастерицы. Но на этом наша героиня не останавливается, продолжает поиск новых интересных сюжетов для будущих картин.

Букетами цветов, натюрмортами, оленями, тремя богатырями и мишками Шишкина никого уже не удивишь. Сейчас для творчества открываются широчайшие перспективы. Это раньше, в конце 40-50-х годов прошлого столетия, рукодельницы, чтобы добиться нужного оттенка, вымачивали нити в марганцовке, отбеливали в белизне, запаривали в чае или кофе. Сейчас к каждому набору для вышивки прилагается вся необходимая палитра ниток.

Впрочем, и бабушкины методы прикладной химии пригодились. Розалия Михайловна трудилась над изображением группы весёлых щенков, играющих с корзиной для рукоделия. И вот для того, чтобы добиться полной иллюзии движения и блеска шерсти, нужно было подобрать 14 оттенков коричневого цвета. В магазинах такого количества цветов не нашлось. Вот тогда-то и вспомнила вышивальщица советы своей наставницы.

– Увы, у нас трудно найти что-либо достойное для настоящей работы мастера, – отметила Розалия Михайловна. – Нитки, и те везут из Китая. Я один раз решила сэкономить, но только испортила работу, все нитки полиняли после первой же стирки. Поэтому и схемы, и нитки приходится приобретать у проверенных производителей, хоть это удовольствие и не из дешёвых. Особенно хороши наборы из США и Франции. Нитки так выделаны, что в готовом виде картина просто оживает.

Над каждой картиной мастерица трудится по 8–10 часов в сутки месяцы напролёт.

Пожалуй, больше всего времени было затрачено на вышивку копии «Сикстинской Мадонны» Рафаэля, размером 120х85 см. Внук Евгений скрупулёзно подсчитал, что любимая бабушка, вышивая шедевр, сделала ровно 1 257 600 уколов иглой и использовала 59 цветов палитры! Только на вышивку облачения папы Сикста II вышивальщица потратила около месяца. Зато полотно получилось великолепное. Создаётся полное впечатление реальности картины, и даже с трудом можно различить крохотные крестики, из которых она состоит.

Ещё одна любимая работа мастерицы – «Рожь» Шишкина. Так и хочется войти в это поле, вдохнуть пьянящий аромат ржи, почувствовать дуновение ветра и раствориться в природе…

Софья Соболевская

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