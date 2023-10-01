Картины маслом: история успеха

Единственный в Шемонаихинском районе Клуб ЮНЕСКО действует на базе городской Школы искусств. Его воспитанники и педагоги регулярно принимают участие в престижных творческих конкурсах и фестивалях разного уровня. Это позволяет им раскрыть свой потенциал и блеснуть талантами.

– Заявку на вступление в Федерацию клубов ЮНЕСКО в Казахстане от Школы искусств Шемонаихи подали в апреле 2021 года. Однако после этого в течение нескольких месяцев, а то и целого года, необходимо подтверждать свою активность и готовность работать с остальными членами организации, – рассказала секретарь Клуба ЮНЕСКО, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Шемонаихи Екатерина Гиль.

Поэтому работа закипела: воспитанники школы искусств и их педагоги стали подавать заявки в федерацию на участие в различных республиканских творческих конкурсах.

А ещё требовались новые идеи и интересные проекты. Преподаватель изобразительного искусства Школы искусств Шемонаихи Ирина Журавлёва предложила авторский проект онлайн арт-фестиваля для воспитанников всех Клубов ЮНЕСКО в Казахстане.

– Первый арт-фестиваль проходил в 2022 году и был посвящён Году детей. Мы его так и назвали «Юный художник», ведь ребята в своих работах раскрывали тему детства. Идею приняли, и наш проект неожиданно обрёл статус республиканского. В арт-фестивале приняли участие 676 ребят со всего Казахстана, – пояснила Ирина Журавлёва.

Надо сказать, что фестиваль детского творчества проходил на площадке социальных сетей, где каждый участник мог выложить в свободном доступе свои работы. Их оценивало не только профессиональное жюри фестиваля, но и зрители.

А Гран-при арт-фестиваля в 2022 году выиграла воспитанница Школы искусств Шемонаихи Дарья Тен, представившая свою первую работу, выполненную маслом.

Даше только 14 лет, но она активно рисует уже четвёртый год, после того как поступила на художественное отделение в Школу искусств Шемонаихи.

– Поначалу Дарья ничем не выделялась. Старательно выполняла каждое задание, оттачивала навыки и обретала мастерство в разных техниках. Но к третьему году обучения её способности стали очевидны, – вспоминает педагог Ирина Журавлёва.

Юный художник увлеклась масляной живописью, самостоятельно осваивая эту сложнейшую технику. И первая же её работа завоевала Гран-при республиканского арт-фестиваля. На сегодняшний день – это самая высокая награда в творческой копилке Дарьи Тен, хотя в ней уже есть и победы на различных районных и областных художественных конкурсах и фестивалях.

По словам Ирины Журавлёвой, став Клубом ЮНЕСКО. Школа искусств преобразилась, жизнь теперь более насыщенная, а темы, которые поднимают ребята в своих творческих работах, разнообразнее и глубже.

– Готовясь к новым конкурсам, которые проходят под эгидой Федерации, мы с ребятами разбираемся в таких глобальных и важных темах, как «зелёная» экономика, охрана окружающей среды, редкие животные и другие. Это помогает узнать много интересного и полезного, а потом выразить своё отношение к проблеме и показать возможные пути её решения через творчество: рисунок, скульптуру или иную форму изобразительного искусства. Детям это очень нравится, – пояснила Ирина Журавлёва.

Участие в престижных творческих конкурсах Федерации клубов ЮНЕСКО для ребят, которые мечтают стать профессиональными художниками – отличный шанс пополнить своё портфолио. Ведь в некоторых казахстанских вузах, где готовят художников, дизайнеров, архитекторов, сдают не только обязательные творческие экзамены, но и прикладывают портфолио с художественными работами абитуриентов, сертификатами и грамотами участия и побед в различных конкурсах.

Кстати, любой воспитанник школы или её педагог может стать участником Клуба ЮНЕСКО, получив значок и паспорт. В нём отражается вся информация об участии и победах в конкурсах федерации. Такие паспорта есть у Ирины Журавлёвой, её воспитанницы Дарьи Тен и у других педагогов и воспитанников Школы искусств.

Планов у Клуба ЮНЕСКО в Шемонаихе много, и одним из масштабных можно назвать проведение Второго республиканского арт-фестиваля в режиме онлайн, который стартует в ноябре по теме «Чудесный мир натюрмортов».

Екатерина Гуляева