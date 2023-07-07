Муралы нашего города

С недавних пор каждое утро маленьких пациентов областного Центра матери и ребёнка на КШТ начинается со «встречи» взглядами с муралом, на котором изображены девчушка лет пяти на качелях и ласточка с букетиком незабудок, а дополняют эту композицию слова «Бәрі жақсы болады!» – «Всё будет хорошо!».

Это не первый мурал в нашем городе. К примеру, стену одной из девятиэтажек на проспекте Абая украшает портрет великого писателя, а на проспекте Казыбек би взоры прохожих приковывают изображения красавицы в национальном костюме на фоне казахских орнаментов, а ещё – отца и сына на фоне гор.

– Муралы в областном центре рисуют уже не первый год. Хотя по сравнению с такими крупными городами, как Алматы и Астана, для Усть-Каменогорска это что-то необычное и интересное. Идея появилась ещё в прошлом году, да и от жителей поступали пожелания, что нужны такие масштабные картины. Первые два рисунка на фасадах домов по проспекту Казыбек би людям очень понравились, получили положительный отклик, – отмечает руководитель отдела внутренней политики города Усть-Каменогорска Алибек Турсимбетов. – Также аким города Жаксылык Омар проводил на своей официальной странице в Instagram опрос, нужно ли продолжать мурал-арт и если да, то на какую тематику. Горожане идею поддержали и обозначили, что были бы рады видеть картины с детской тематикой, поэтому все четыре нарисованных фасадных рисунка связаны с детьми.

Художник, что рисует…

Новыми арт-объектами фасады зданий Усть-Каменогорска украсила известная в Казахстане команда Tigrohaud Crew – стрит-арт-художники Ержан Танаев и Али Закир. Ребята работают совместно ещё со студенческих лет. Именно тогда, в 2007 году в стенах Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства они увлеклись искусством граффити. В колледже обучались на художников-станковистов-живописцев, после поступили в Казахскую Национальную академию искусств имени Т. К. Жургенова на ту же специальность.

– Сначала наша команда состояла из четырёх человек, позже остались только я и Али. На протяжении всего этого времени мы работали вместе, выполняли коммерческие заказы, а оставшимися от работы баллончиками с краской рисовали на стенах в Алматы. Делали это для себя, было интересно, постоянно находили что-то новое. Участвовали в конкурсе уличного искусства Snickers Урбания, – рассказывает Ержан Танаев. – На самом деле этот фестиваль очень сильно повлиял на наше становление как стрит-арт-художников, потому что в 2006 году мы впервые увидели, как рисуют граффити, и подумали, что это очень круто – ведь мы же художники, значит, у нас должно получиться. На следующий год подготовились и решили участвовать.

Обучаясь в академии, ребята постоянно рисовали для различных мероприятий, параллельно выполняя и коммерческие заказы. Говорят, что старались рисовать баллонами, нарабатывали мастерство, ведь это сильно отличается от рисования карандашами или кистью. Самое трудное, по словам художников, это нанести изображение на стену. Обычно, когда привыкаешь к маленькому формату, то на большой стене можно просто потеряться. Эта особенность знакома многим начинающим стрит-арт-художникам.

– Но у нас благодаря граффити этот переход был постепенным и не столь сложным. Мастерство росло от рисунка к рисунку, со временем стали выбирать стены всё большей площади. Потом сделали рисунок на стене высотой пять метров и длиной – двенадцать. В то время это для нас был достаточно большой масштаб, – делится Ержан. – Рисунок очень понравился и, наверное, с этого момента появился стойкий интерес к масштабным артам.

Муралам – быть!

В это же время активно стали развиваться соцсети, ребята начали узнавать, какие стрит-арт-художники есть в мире, что сейчас модно и интересно. Тогда же им пришёлся по душе мурал-арт.

– У нас была мечта – сделать рисунок на фасаде дома, и она исполнилась. Первый мурал нарисовали в Талдыкоргане к 550-летию казахского ханства. Эскиз был уже готов, нам оставалось лишь нанести его на стену семиэтажного дома. Было интересно, но мы решили впредь рисовать только по собственным эскизам. И на следующих двух стенах в этом городе портреты космонавта Айдына Аимбетова и боксёра Геннадия Головкина мы изобразили уже по своим эскизам, – говорит Али Закир.

Первые же портреты показали, что жанр подходящий и всем нравится, так что этот переход с небольших рисунков на стенах на фасады домов прошёл для Tigrohaud Crew незаметно.

Усть-Каменогорск – родина хоккея

К слову, для Ержана и Али это не первый приезд в Усть-Каменогорск. Несколько лет назад ребята уже бывали у нас с проектом.

– Проект был небольшой – рисовали портрет Абая на местном трамвае. Пару раз, кстати, видели этот трамвай. Радует, что рисунок всё также хорошо держится, – говорит Ержан Танаев. – Город нам понравился, тихий, спокойный, по сравнению с Алматы, нет пробок. На природу ещё не выезжали, но нам очень советуют.

Сейчас художники рисуют четвёртый по счёту мурал – изображение маленького хоккеиста.

– Слышал, что здесь настолько хорошо развит этот вид спорта, что половина сборной Казахстана – хоккеисты из Усть-Каменогорска. Наверное, поэтому Алибек предложил именно эту тему. Для рисунка специально сфотографировали настоящего маленького игрока в хоккей. Портретной схожести мы, конечно, добиваться не будем, но рисунок на самом деле должен получиться крутым, – делится художник.

Работа над муралом идёт полным ходом и продлится, по словам стрит-художников, ещё пару дней. Ну, а горожане с нетерпением ждут конечного результата.

Аяужан Утеулинова