Приятна мне твоя прощальная краса…

Что может быть чудесней пейзажей Восточного Казахстана осенью, когда деревья одеты в чудесные наряды – рубиновый, золотой, изумрудный… Полюбоваться красотой ранней осени и запечатлеть её в своих этюдах постарались юные участники первого общешкольного пленэра «Алтайские Альпы» художественного отделения детской школы искусств «Жұлдыз».

125 юных художников и их наставников, шесть студий изобразительного искусства, три автобуса – вот таким творческим караваном отправились на свой первый общешкольный пленэр все воспитанники детской школы искусств, обучающиеся на художественном отделении.

– Если углубиться в историю детской художественной школы, то традиция общешкольных пленэров с выездом в живописные районы близ Усть-Каменогорска существовала с давних пор. Каждый год, а иногда и несколько раз в год, мы вывозили детей на подобные творческие прогулки. Но в составе детской школы искусств выезжаем на пленэр впервые за пять лет. Возрождаем традиции после длительного перерыва в период пандемии, – рассказывает педагог изобразительного искусства художественного отделения ДШИ «Жұлдыз» и руководитель объединения ассоциаций дополнительного образования направления ИЗО Елена Машкина.

Место для творческой прогулки выбрали определённое – с самыми замечательными пейзажами. Окинешь всё вокруг взглядом, и рука сама потянется к палитре и кистям, даже если до этого рисовал только на уроках изобразительного искусства.

Что уж говорить о детях, чья жизнь связана с творчеством? Они с удовольствием окунулись в него с головой. Тем более, что и задание дали интересное и увлекательное: между студиями художественного отделения объявили конкурс на подражание техникам казахстанских классиков. Лучшие работы пообещали отметить особыми премиями и номинациями во время итоговой художественной выставки, где будут представлены все этюды, написанные на пленэре.

Чтобы дети смогли подражать профессиональным художникам и их манере живописи, они, по крайней мере, должны были изучить их творчество, особенности техники, жанра. Поэтому перед пленэром в студиях наставники провели серию занятий, рассказывая о таких художниках Казахстана, как Амандос Аканаев, Галым Каржасов, Ержан Турганбаев, Юлия Исмамбетова, Иван Гришечкин и Лейла Махат. Именно их манерам работать в технике масляной пастели и предстояло подражать юным художникам.

– Мы не стали устанавливать перед ребятами жёсткие рамки, ведь наше мероприя-

тие было, скорее, развлекательного и познавательного характера. Поэтому в работах допускалась свободная интерпретация, соблюдение цветовой гаммы и основных приёмов, которые использовал в своём творчестве автор, – пояснила Елена Машкина.

Поэтому и ребята на пленэре свои этюды писали в жанрах реализма, декоративного искусства и импрессионизма. Им помогали осуществить задуманное их учителя и наставники: Оксана Артеменко, Екатерина Билькова, Елена Машкина, Елена Романова, Светлана Светочева и Юлия Чайко.

Работа кипела на всех полянках, где разместились ученики художественного отделения детской школы искусств. Погода поначалу была великолепная: осеннее солнышко светило, но не пекло, даря столь необходимые для художников естественное освещение и яркость красок. Но потом всё испортил неожиданно закапавший дождь. Пришлось в срочном порядке собираться в обратный путь.

– Сейчас ребята в студиях дорабатывают свои этюды. Мы их можем увидеть на специальной выставке пленэрных работ, которая пройдёт в школе «Жұлдыз». Комиссии ещё предстоит определиться с номинациями и победителями, так что главная интрига впереди, – сообщила Елена Машкина.

Как отмечают в школе искусств, пленэр является отличной творческой практикой, которая развивает профессиональные навыки художника. Рисование на пленэре способствует правильной постановке глаза и руки, развивает визуальное мышление и образную память. Помимо этого, художник совершенствует процесс работы с материалом и цветом.

Такие занятия, безусловно, дарят вдохновение, ведь находясь в тесном контакте с живой природой, человек духовно обогащает свой внутренний творческий потенциал.

Уже сегодня, 21 сентября в школе стартует новый, республиканский пленэр, который продлится до 24 сентября. Юные художники со всей страны будут писать этюды, любуясь красотами Восточного Казахстана ранней осенней порой.

Екатерина Гуляева

Пленэр (от фр. en plein air — «на открытом воздухе») – термин, обозначающий изображение на картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. Пленэрная живопись подразумевает создание картин не в мастерской, а на природе, которая служит основой постижения натуры в её естественном освещении.