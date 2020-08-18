Вместе спасём мир

В рамках акции НПП «Атамекен» #ВирусДобра в медицинские организации ВКО продолжает поступать оборудование для борьбы с COVID-19.

На этот раз городские и районные больницы получили помощь от частных благотворительных фондов Dauletten и Aidyn Nury, средства в которые поступали от предпринимателей и неравнодушных граждан Казахстана.

В рамках акции в регион было доставлено 62 концентратора кислорода. В настоящее время аппараты поставляют в центральные районные больницы Бескарагайского, Жарминского, Катон-Карагайского, Курчумского, Абайского, Уланского районов, межрайонные больницы Кокпектинского, Аягозского, Урджарского районов, районные больницы Тарбагатайского и Урджарского районов, врачебную амбулаторию села Тарбагатай Аягозского района, сельские больницы села Тугыл Тарбагатайского района, села Баршатас и Акшаулы Аягозского района, городские больницы Семея и Риддера, инфекционную больницу Семея, университетский госпиталь НАО «Медицинский университет Семей».

Доставку аппаратов в область осуществила курьерская служба Pony Express на бесплатной основе. Приём и передачу аппаратов взяла на себя Палата предпринимателей ВКО и её филиалы в городах и районах.

– Мы рады принимать участие в этой акции и оказываем всю возможную помощь по передаче и доставке концентраторов кислорода в города и районы Восточно-Казахстанской области, – прокомментировала куратор акции, специалист отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателей ВКО Диляра Калиева. – В наше непростое время только милосердие и взаимовыручка помогут людям сохранить бодрость духа и веру в будущее. Предприниматели Казахстана, в том числе и наши земляки, за время пандемии показали свою высокую социальную ответственность и неравнодушие к проблемам малоимущих граждан, пациентов с пневмонией и всех, кто нуждается в помощи.

Ерик Абитов