И животным помогать …

Образовательные учреждения ВКО присоединились к благотворительному движению помощи бездомным животным.

В одной из школ областного центра завершили сбор кормов и бытовых принадлежностей для приюта, в котором ухаживают за оставшимися без хозяев собаками.

Минувший четверг ознаменовался для одной из школ Усть-Каменогорска добрым событием. В учреждении подвели итоги акции помощи бездомным животным.

– Наша ежегодная благотворительная акция в помощь бездомным животным «Протяни руку лапам» официально стартовала перед новогодними праздниками и завершилась 12 января, – рассказали в администрации общеобразовательной школы №30. – А это значит, что наши ученики сделали на одно доброе дело больше и начали новый год с хороших инициатив. Разумеется, не каждый готов взять на воспитание бездомного пса, но в наших силах сделать жизнь этих животных немного комфортнее и помочь тем, кто взял на себя такую ответственность. Ведь чтобы поверить в добро, его нужно начать творить.

В ближайшее время в приют для собак доставят благотворительную посылку: две большие коробки с крупами, по одной коробке с кормами и уходовыми медикаментами (бинты, одноразовые пелёнки, антисептики, витамины), миски для еды, наполнители и мыломоющие средства.

– Акцию мы проводим не первый год, уже пять лет наша школа поддерживает эту добрую традицию, – рассказывает психолог социально-психологической службы школы Ольга Розенберг. – В прошлые годы мы помогали приюту «Преданное сердце», в этом году собранные вещи отправим в приют Ольги Быковой.

Как отметила педагог, подобные мероприятия помогают воспитывать в детях милосердие, сопереживание и подкреплять при этом слова действиями.

– Ребята, родители, коллектив школы проявляют большое участие, отзывчивость, – говорит Ольга Розенберг. – Причём у разного возраста учеников это выражается по-разному. Малыши вкладывают в помощь дружеский смысл: животные – наши друзья, мы должны их выручать, особенно если мороз и звери голодают. Ученики постарше уже осознают, почему сложилась такая ситуация. Говорят о том, что нужно ответственно относиться к домашним питомцам и не бросать своих любимцев на произвол судьбы. Таким образом у детей формируется эмпатия.

А у пушистых постояльцев приюта – надежда на будущее.

Лилия Дроздова