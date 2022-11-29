Караван милосердия

Активисты из Глубоковского района побывали с благотворительной акцией в областном Центре оказания специальных социальных услуг.

Инициатором акции стала председатель районного совета матерей и общественного совета Роза Адильбаева. В этом ей помогли члены Молодёжного ресурсного центра, творческий коллектив районного Дома культуры и волонтёрская группа школы имени Ы. Алтынсарина.

Как рассказали организаторы, встреча с подопечными социального учреждения, которое находится в посёлке Солнечный, прошла в тёплой, уютной обстановке, располагающей к задушевным разговорам.

Праздничный оттенок мероприятию добавила концертная программа, подготовленная талантами молодёжного крыла. Они исполнили песни, танцы и порадовали музыкальными композициями на домбре.

– Это наш первый визит в данное учреждение. Думаю, в дальнейшем такие благотворительные мероприятия станут традицией. Наш долг – приложить все усилия, чтобы люди старшего возраста не чувствовали себя одинокими, обделёнными вниманием, – сказала Роза Адильбаева.

Поблагодарил гостей за внимание к людям серебряного возраста директор социального учреждения Ерболат Ошакбаев:

– Мы бесконечно благодарны, что вы организовали эту праздничную встречу. Приход гостей для наших подопечных – всегда праздник. Спасибо за оказанное внимание, которого порой так не хватает представителям старшего поколения. Отрадно, что у нас растёт неравнодушная к окружающим молодёжь, с чистыми помыслами и намерениями.

В завершение встречи Роза Адильбаева подарила художественную литературу, которой пополнился библиотечный фонд учреждения, а от имени участников благотворительной акции – памятный подарок.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район