Подарили дом и надежду

Республиканский общественный фонд «Аsar ume» помог восьми нуждающимся семьям из Восточного Казахстана обрести собственное жильё.

Казахстанцам наверняка хорошо знакомо выражение «асар». В переводе оно означает «всем миром». Так именуют и древний казахский обычай – сообща оказать помощь тому, кто в ней нуждается.

Республиканский общественный фонд «Аsar ume» помогает многодетным и малообеспеченным семьям в приобретении жилья, получении образования, с трудоустройством и развитием бизнеса. Представители фонда уверены, что средства, собранные меценатами, меняют к лучшему жизнь людей, потерявших надежду.

При поддержке Правительства РК волонтёры побывали в Астане, Караганде, Кокшетау, Петропавловске, Костанае, Актобе, Орале, Атырау, Актау, Павлодаре и Семее. В этих городах нуждающиеся семьи безвозмездно получили 20 домов, 15 семей – денежную помощь, более 100 детям из этой категории семей оплатили обучение.

И вот представители фонда прибыли в Усть-Каменогорск. В областном центре общественный фонд организовал благотворительный форум «Asar Joly». На этом мероприятии они вручили ключи от частных домов, подарочные сертификаты для поддержки многодетных и малообеспеченных семей.

– Мы помогаем семьям из социально уязвимых категорий, в которых, несмотря на сложную жизненную ситуацию, трудятся, развиваются и не обвиняют других в собственных бедах, – отметил представитель фонда Нурсултан Биркеленов.

По его словам, ранее фонд приобрёл собственное жильё в Усть-Каменогорске для пяти таких восточноказахстанских семей.

На этот раз, в рамках форума в торжественной обстановке ещё две семьи получили сертификаты на приобретение жилья, двум другим семьям вручили денежные средства на поддержку и развитие малого бизнеса, а также было много различных подарков. На данный момент завершился сбор средств на приобретение частного дома ещё для одной семьи. В итоге в регионе общественный фонд обеспечил жильём восемь семей.

Среди них – многодетная семья Рамазана и Жанайхан. Они воспитывают пятерых детей. Старший сын – студент, остальные – школьники. В Усть-Каменогорск они переехали в 2007 году. Жанайхан работает уборщицей в детском саду. В свободное время шьёт на заказ. Рамазан трудился в сфере животноводства, подрабатывал на стройке. Но случилась беда, он потерял зрение. Трудности не сломили их. Как могли, справлялись с ситуацией, но даже не мечтали, что когда-то у них появится собственное жильё. Благодарные супруги считают, что помимо дома «Аsar ume» подарил им надежду.

Жансая Касымбаева – мать четверых детей. Один ребёнок у неё с особыми потребностями.

– Мы жили в старом доме, своего жилья у нас не было, – рассказала она. – Так как ребёнок особенный, нередко возникали проблемы во взаимоотношениях с соседями. Теперь у нас есть собственный дом, низкий поклон всем неравнодушным людям за помощь!

Как рассказал президент общественного фонда «Asar ume» Асхат Нурмашев, фонд объединяет волонтёров разного возраста и рода занятий вокруг создания добрых дел. За три года существования он сплотил более трёх миллионов казахстанцев и обеспечил жильём свыше 500 семей по всей стране. Около сотни семей открыли собственное дело. Некоторые были на грани иждивенчества, а сейчас их жизнь кардинально поменялась в лучшую сторону.

– Когда люди обретают собственный дом, появляются новые цели, – подчеркнул Асхат Нурмашев. – Они хотят сделать ремонт, задумываются, как увеличить свой доход, включаются в нормальную человеческую жизнь. То есть начинается переход с уровня выживания – к уровню процветания.

Важно, что по мере сбора средств фонд сразу показывает, куда они будут распределяться, финансовая отчётность более чем прозрачна.

Асхат Нурмашев особо отметил, работа фонда не ограничивается благотворительностью, она также направлена на духовно-нравственное воспитание молодёжи, популяризацию культуры и традиций казахского народа.

Вместе с тем представители фонда приглашают всех неравнодушных к судьбе нуждающихся земляков принять участие в этом народном движении.

Ерик Абитов