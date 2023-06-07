Подарили детям радость!

Талантливые и одарённые воспитанники Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Үміт», снова порадовали устькаменогорцев своими творческими выступлениями на благотворительном концерте «Аялы алақан».

Мероприятие проходит второй год подряд при поддержке акимата Усть-Каменогорска в рамках партийного проекта партии «Amanat» – «Бақытты отбасы». Традиционно спонсорами благотворительного концерта становятся ведущие учебные заведения и предприятия города.

– Главная задача – обратить внимание общества на проблему существования детских домов и домов престарелых. Важно, чтобы люди не бросали своих близких в одиночестве, – подчеркнула председатель городского филиала партии «Аmanat» Арайлым Есимбекова, рассказывая о благотворительном концерте.

Она также поблагодарила руководителей местных вузов и колледжей за поддержку выпускников детского дома – присуждение им образовательных грантов.

На праздничном концерте в адрес воспитанников центра и всех детей Усть-Каменогорска звучали тёплые слова и душевные поздравления. Свои пожелания в видеообращениях отправили депутаты Сената Парламента РК от ВКО Ольга Булавкина и Мажилиса Парламента РК от ВКО Лукбек Тумашинов. Они пожелали ребятам хорошо отдохнуть на летних каникулах, набраться сил к новому учебному году, найти новых друзей и, конечно же, не забывать про спорт и здоровый образ жизни.

Воспитанники центра в этот вечер «зажигали» на сцене, выступая на уровне звёзд большой эстрады, в очередной раз продемонстрировав свой исполнительский и танцевальный профессионализм.

– С каждым годом профессиональный уровень наших юных артистов становится всё выше и выше. Наши творческие коллективы являются призёрами и победителями престижных республиканских, международных конкурсов и фестивалей. Они достойно представляют свою родину за пределами страны, – отметил художественный руководитель Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Үміт», Евгений Выблов.

Как говорят бывшие и нынешние воспитанники «Үміт», у них есть все возможности, чтобы расти, развиваться и раскрывать свои таланты. И всё это благодаря директору центра – Майре Бейсекановой.

– Более сорока лет я работаю в сфере образования, вся моя жизнь связана с детьми. Переживаю за каждого ребёнка в центре, поэтому самым дорогим подарком сегодня стали гранты для наших выпускников. Для них это путь в самостоятельную жизнь. Каждый педагог центра желает им найти свою дорогу в жизни, реализоваться, а главное – создать собственную семью, – поделилась Майра Бейсеканова.

В конце праздничного вечера каждый ребёнок получил подарок – игрушки и сладости, ноутбуки, а кто-то – путёвку в большую жизнь от вузов и колледжей. Не остались в стороне и зрители благотворительного концерта – они также внесли свою лепту в будущее выпускников этого центра.

Аяужан Утеулинова