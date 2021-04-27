Вкусное масло холодного отжима

Уланский район давно считается продовольственным поясом областного центра и его близких окрестностей. По наличию и концентрации формирований сельского хозяйства, а также разных предприятий по глубокой переработке сельхозпродукции район выполняет эту важную миссию в полной мере.

Отрасли сельского хозяйства уланцы по традиции развивают на базе науки и практики. Казалось бы, чем сегодня можно удивить и привлечь внимание покупателя на ярмарке? Они проводятся на территории около фермерского магазина «Фреш Маркет» каждую субботу. В минувшие выходные её по графику организовали крестьяне и фермеры Уланского района, и у них есть чем порадовать горожан и гостей нашей области.

По данным отдела предпринимательства и сельского хозяйства, уланцы привезли мясо, овощи, мёд, молочную продукцию и многое другое. Всё изобилие на ярмарке реализуется по рекомендованным ценам, которые обычно ниже рыночных на 10-15 процентов и более. Руководитель отдела Еркин Смагулов сообщил, что всего на ярмарку доставили пять тонн говядины, две тонны конины, а также 500 кг баранины и 700 кг свинины, три тонны овощей, тонну мёда, 700 кг «молочки».

Начнём с того, что известное крестьянское хозяйство «Багратион 2» из села Привольное возглавляет опытный аграрий, кандидат наук Василий Воропай. Его коллектив развивает мясное и молочное животноводство, а также растениеводство, добивается стабильных результатов. Ещё в хозяйстве на хороший уровень выведено мараловодство и налажена глубокая переработка пантовой продукции. И всё это тянет при случае на отдельный подробный рассказ. Сегодня покупателей заинтересовало растительное масло, приготовленное методом холодного отжима. Чем же оно отличается от обычного? По словам продавцов, эта продукция произведена из необжаренных маслосемян и обладает натуральным ароматом. Есть свой круг покупателей, оценивших вкус и запах такого подсолнечного масла. Да и цена ниже, чем у традиционного товара.

Актуальной темой дня на потребительском рынке в ВКО сейчас является картофель. В конце прошлого года и начале нынешнего спрос на него очень высок, как и цена. Потому интерес повсеместно вызвала продукция полеводов из Асубулака. Надо сказать, что картофель крупный и качественный. Цена за один его килограмм составляла от 220 тенге, что несколько ниже, чем в обычной торговой сети. Привлекает то, что клубни выращены в нашей области, в качестве и вкусе сомнений у нас быть не должно, чего не скажешь о привозном картофеле.

Нет особой нужды в рекламе известных брендов как в молочном, так и в мясном производстве Уланского района. Они говорят сами за себя, пробивают себе место на рынке, не собираются уступать завоёванных позиций. Для нас важны дальнейшие перспективы роста и развития. А с чего начинается интерес к делу, бизнесу в сельской сфере? Наверное, с самого раннего детства, со школьной скамьи.

Отдельным лотом на ярмарке уланцев была представлена продукция, выращенная учителями и школьниками. Здесь овощи и ягоды, а также маринады, различные натуральные соки, варенье… Тон задаёт школа из села Таврического, успешно развивающая музейное дело. Вопросам трудового воспитания, профориентации, места и роли школы в этом процессе придаёт большое значение аким района Ренат Курмамбаев.

Большого внимания заслуживают и перспективы отрасли – в селе Герасимовка строится новый мясокомбинат по выпуску различной мясной продукции и консервов.

Напомним, что прежде на территории района были свои прочные рыбные традиции. Успешно действовало прудовое хозяйство по выращиванию товарной рыбы. В течение последних лет неподалёку от областного центра ведётся работа по развитию производства рыбы осетровых пород. В перспективе имеются планы ежегодно получать икру и товарную рыбу в промышленных объёмах. Всё это вполне логично укладывается в рамки поручений Главы государства по развитию рыбного хозяйства, производства специальных кормов для нужд перспективной отрасли.

Заместитель акима района по вопросам сельского хозяйства Нуржан Абдыкаримов рассказал, что земледельцы выборочно приступили к весенне-полевым работам. В частности, это относится к сельскому округу имени Тулегена Тохтарова. В числе самых первых вывели на поля сельскохозяйственные агрегаты крестьянские хозяйства из села Герасимовка. В прошлом году засуха повлияла на снижение урожайности в полеводстве, нынче аграриям тоже надо быть готовыми к любым сюрпризам.

Меир Токобаев

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