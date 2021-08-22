Викторина с «огоньком»

Разъяснять правила пожарной безопасности необходимо с раннего возраста, – такого мнения придерживаются специалисты областного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Совсем скоро закончатся летние каникулы и ребята отправятся в детские сады и школы. Спасатели решили напомнить им о правилах пожарной безопасности – с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований они провели очередную акцию.

Для мальчиков и девочек организовали весёлую викторину, по результатам которой участники получили призы от спасателей.

– Остаются считанные дни до начала учебного года, – отметила главный специалист Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Анастасия Скляр. – Наша задача – напомнить ребятам правила пожарной безопасности, чтобы они применяли их как на каникулах, так и в школе и детском саду.

Ежедневно в регионе происходят возгорания различного уровня опасности. Пожарные области работают в усиленном режиме и всегда находятся начеку. На постоянной основе сотрудники ДЧС ВКО проводят рейды. Но самое главное в профилактике пожаров – разъяснить ещё с малых лет, насколько тяжёлыми могут быть последствия и какие правила необходимо помнить.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО