Происшествия

Ветром сдуло

14.11.2023
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Сильный порыв ветра на Бухтарминском водохранилище перевернул резиновую лодку с рыбаками.

В Курчумском районе, вблизи паромной переправы «Кызыл ту», двое рыбаков перевернулись на резиновой лодке.

Оказавшиеся поблизости работники парома до приезда спасателей пришли на помощь тонущим рыбакам и вытащили их из воды.

– В медицинской помощи мужчины не нуждались. Оказавшись на берегу, они уехали домой, в город Алтай на своём автомобиле, – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Сотрудники ведомства отмечают, что рыболовы оказались в экстренной ситуации, потому что не уделили должного внимания рекомендациям службы ЧС.

– Ради улова не стоит рисковать собственными жизнями и выходить на плавательных средствах при ветре и в ночное время суток. Необходимо надевать спасательные жилеты и не перегружать лодку. При чрезвычайных ситуациях сразу звонить на канал «112», – советуют спасатели.

Артём Захаров

14.11.2023
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