О мероприятиях по дезактивации серной кислоты, разлитой в Курчумском районе, сообщили в ВКО

В Курчумском районном Управлении санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК ВКО рассказали, что сегодня на месте, где произошло опрокидывание автоцистерны с 23 тоннами серной кислоты, будет проводиться выемка грунта подрядной организацией ТОО «Хим Транссервис». Грунт будет вывозиться для кучного выщелачивания.

На данный момент отобраны 2 пробы воды из родника для дальнейших токсикологических исследований.

По информации акимата Курчумского района, в 30 метрах от места происшествия имеется высохшее русло ручья, а в 5-ти км имеется родник. Он находится далеко от населённых пунктов, поэтому жители не употребляют воду из этого источника. Расстояние разлива серной кислоты в почву составляет около 20-40 м.

Местное население Калгутинского сельского округа (сёла Каратогай, Егиндыбулак, Акбулак) оповещено через объявление (мессенджеры Whatsapp).

Также в Департаменте СЭК ВКО отметили, что акиму района рекомендовано контролировать мероприятия дезактивации, снятия земного покрова и его вывоз в хвостохранилище.

Напомним, 7 июля в Курчумском районе произошло опрокидывание автоцистерны с 23 тоннами серной кислоты.