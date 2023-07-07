Происшествия

Автомобиль с цистерной серной кислоты перевернулся в Курчумском районе ВКО

07.07.2023
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7 июля между сёлами Акбулак и Егиндыбулак Курчумского района ВКО перевернулся грузовой автомобиль с цистерной серной кислоты объёмом 23 тонны.

 

Вследствие ДТП разлилось примерно 20-21 тонна серной кислоты. В данный момент на месте находится аким района и комиссия из числа уполномоченных органов. Аварийно-спасательные работы начаты с применением специальной техники.

Правовая оценка и ответственность будет определена в соответствии с законодательством. Дополнительную информацию сообщат соответствующие ведомства.

07.07.2023
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