Автомобиль с цистерной серной кислоты перевернулся в Курчумском районе ВКО

7 июля между сёлами Акбулак и Егиндыбулак Курчумского района ВКО перевернулся грузовой автомобиль с цистерной серной кислоты объёмом 23 тонны.

Вследствие ДТП разлилось примерно 20-21 тонна серной кислоты. В данный момент на месте находится аким района и комиссия из числа уполномоченных органов. Аварийно-спасательные работы начаты с применением специальной техники.

Правовая оценка и ответственность будет определена в соответствии с законодательством. Дополнительную информацию сообщат соответствующие ведомства.