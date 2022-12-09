Трагедия на переправе

Легковой автомобиль провалился под лёд на Бухтарминском водохранилище, один человек погиб.

К трагедии привела банальная беспечность. В районе переправы «Кызыл ту», не дождавшись парома, легковой автомобиль марки Mercedes-Benz выехал на лёд и в 800 метрах от берега провалился в воду.

– В салоне находилось пять человек, – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО. – Из автомобиля самостоятельно успели выбраться четверо. Пожилая женщина, около 72 лет, не смогла выбраться и утонула. На место незамедлительно прибыли четыре спасателя Курчумского района с водолазным снаряжением, а также шесть специалистов из Усть-Каменогорска. На момент подготовки материала тело женщины и машину не нашли.

Стоит отметить, что паромная переправа работает в штатном режиме, на водоёме установлены запрещающие знаки. Однако восточноказахстанцы решили пренебречь предписанными правилами, что привело к необратимым последствиям.

Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО напоминают жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности. Так, безопасным для человека считается лёд толщиной не менее десяти сантиметров, для легкового автомобиля – не менее 30 сантиметров. Запрещено выезжать и выходить на лёд в тёмное время суток, особенно там, где есть запрещающие знаки.

– Нужно вначале определить место переправы, толщину и прочность льда, крутизну берегов и состояние льда у берега, – пояснили в пресс-службе ведомства. – Немалую проблему представляет не только сам лёд, но и заснеженный выезд обратно на берег. Машина может просто забуксовать, а дополнительные нагрузки на и без того непрочный лёд у берега увеличивают опасность. Съезжать на лёд нужно плавно и двигаться только по заранее выбранному направлению. Двери автомобиля желательно держать открытыми, чтобы все пассажиры могли немедленно покинуть автомобиль в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Татьяна Кравченко