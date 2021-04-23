Весенний день торопит в поле

В нынешнем году общий земельный клин, обрабатываемый аграриями Восточного Казахстана, заметно прирастёт. Посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 1 379,7 тыс. га, что на 16 тыс. га больше, чем в прошлом году.

Подобный тренд отражает заметный интерес, который проявляется к отрасли сельского хозяйства в регионе. По итогам прошлого года стало очевидным, что в условиях карантинных ограничений и прессинга других факторов земля подтверждает свой высокий статус кормилицы. Она не обманет и не подведёт, если подходить к делу с точки зрения настоящего хозяина, заинтересованного в успехе.

СТРУКТУРА ПОСЕВОВ

Накануне весенне-полевых работ «Рудный Алтай» поинтересовался в профильном ведомстве, как сегодня складывается ситуация в аграрном секторе. Обо всём этом подробную информацию представил руководитель Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области Владимир Гайламазян.

– Зерновые и зернобобовые культуры планируется в целом разместить на 579,9 тыс. га, что составит 42,0 процента, – говорит руководитель управления. – На долю масличных культур приходится 475,8 тыс. га, всего 34,4 процента. В том числе подсолнечник будет занимать 438,8 тыс.га. Его удельный вес в общей структуре – 31,8 процента.

Внимание уделяется и созданию прочной кормовой базы с учётом ускоренного развития молочного и мясного животноводства. Потому кормовые культуры посеют на 292,0 тыс. га. Это 21,2 процента от общей площади.

Под посевы картофеля предусмотрено 17,6 тыс. га. Доля так называемого второго хлеба в посевах составит 1,3 процента. Нынче спрос на клубни высок на рынках.

В южных районах ВКО сильны традиции в сфере производства овощей и бахчевых. Витаминная продукция разместится на 14,4 тыс. га.

– Объём предстоящего ярового сева в текущем году составит 1101,6 тыс. гектаров, – продолжает Владимир Гайламазян. – Это обусловлено целым рядом факторов. Важно, что планируемая структура посевных площадей в основном соответствует научно обоснованной системе земледелия, кроме посевов подсолнечника. Его удельный вес в среднем по области составит 31,8 процента при рекомендуемой норме 17-20 процентов.

В повышении урожайности сельскохозяйственных культур большое значение имеет подкормка земли. Для улучшения плодородия почвы под урожай 2021 года хозяйствами области запланировано использование 35 тыс. тонн всех видов минеральных удобрений. Этот показатель находится примерно на уровне прошлого года.

КАЧЕСТВО СЕМЯН

– Для проведения ярового сева требуется 96,9 тыс. тонн семян зерновых культур, 4,6 тыс. тонн – масличных. 1,8 тыс. тонн – многолетних, однолетних трав и силосных культур, – сообщил также руководитель управления. – В том числе 1,5 тыс. тонн семян многолетних, однолетних трав, 0,3 тыс. тонн – семян силосных культур. Кроме того, потребность в семенах картофеля – 52,2 тыс. тонн.

Аграрии ВКО ежегодно перед посевной кампанией закупают семена гибридов отечественной и зарубежной селекции в объёме 1200–1500 тонн, что составляет 25–30 процентов от объёма семян масличных. На сегодня фермеры и крестьяне заключили договоры на приобретение необходимого объёма семян масличных культур (гибридов).

Для справки:

Из проверенных семян составляют соответственно: 1-й класс – 53,1 тыс. тонн, или 60% (в 2020 году – 43,1 тыс. тонн, или 55%), 2-й класс – 29,8 тыс. тонн, или 34% (в 2020 году – 27 тыс. тонн, или 34%), 3-й класс – 5,9 тыс. тонн, или 7% (в 2020 году – 8,3 тыс. тонн, или 11%).

– Семян сельскохозяйственных культур имеется в наличии 157,7 тыс. тонн, обеспеченность составляет 101,4 процента, – говорит Владимир Гайламазян. – В полной мере создан запас семян зерновых, масличных, кормовых культур, картофеля. Недостающий объём семян многолетних, однолетних трав будет восполнен за счёт поставок из Павлодарской, Алматинской и Костанайской областей, а также покупки у реализаторов семян зарубежного производства.

По данным «КазАгрЭкс», на проверку поступило 95,1 тыс. тонн семян зерновых, или 96 процентов от засыпанного объёма. Из них проверено 88,9 тыс. тонн семян, или 94 процента от общего количества, сданного на проверку. По сравнению с прошлым годом показатели заметно выше.

В 2021 году из проверенных семян 99,9 процента являются кондиционными – так же, как в прошлом сезоне. Из них 93 процента семян – первого и второго класса, семь процентов – третьего класса.

ТЕХНИКА И ГОРЮЧЕЕ

Для проведения всего комплекса весенне-полевых работ в хозяйствах ВКО имеется необходимое количество тракторов, посевной и почвообрабатывающей техники.

В целом по области готовность тракторов составляет 98 процентов, почвообрабатывающей и посевной техники – 100 процентов.

Для выполнения полевых работ в оптимальные сроки при высоком качестве требуется 32,0 тыс. тонн дизельного топлива. Весь объём горючего выделен с Павлодарского НПЗ по отпускной цене завода 174 тыс. тенге за тонну (146 тенге за литр). Соответственно, на март – 2 тыс. тонн, апрель – 12 тыс. тонн, май – 13 тыс. тонн, июнь – 5 тыс. тонн.

На сегодня из выделенных на март и апрель 14 тыс. тонн дизельного топлива оплачены все 100 процентов. Аграрии области обеспечены дизельным топливом в объеме 9,6 тыс. тонн, а это 30 процентов от потребности.

ФИНАНСЫ И СУБСИДИИ

Время скоротечно, и один весенний день целый год кормит. Здесь многое, если не всё, зависит от денежной составляющей, чтобы иметь её в срок и в нужном объёме.

Для финансовой поддержки проведения весенне-полевых и уборочных работ в 2021 году из областного бюджета выделено 5 млрд 577 млн тенге субсидий. Это больше на 178,1 млн тенге, чем в прошлом сезоне.

Попробуем эту сумму разложить по направлениям. На поддержку семеноводства выделено 2 млрд 144 млн тенге (увеличение суммы на 43,7 млн тенге). На удешевление стоимости минеральных удобрений – 1 млрд 782 млн тенге (с плюсом 56,9 млн тенге). На удешевление стоимости пестицидов – 1 млрд 444 млн тенге (с плюсом 46,1 млн тенге). На субсидирование стоимости услуг по доставке поливной воды – 206,6 млн тенге (с плюсом 31,4 млн тенге). Динамика увеличения вполне очевидная.

Через АО «Аграрная кредитная корпорация» аграриям выдано 1 млрд 832 млн тенге. Из них 1 млрд 472 млн тенге – в рамках программы «Кен дала» на финансирование весенне-полевых и уборочных работ. Кроме того, 360 млн положено по программе «Экономика простых вещей».

ВЛАГА И ОЗИМЫЕ

Зимний период в ВКО долгий и холодный. Однако даже в таких условиях под снегом зимуют многие культуры. По статистике органов власти на местах, озимые в 2020 году посеяны в регионе на 43,9 тыс. га. Здесь тоже есть свои особенности. Наряду с привычными зерновыми теперь соседствуют и представители масличных культур.

Приоритет удерживает за собой озимая пшеница – 36,9 тыс. га. Присутствует также озимая рожь – 5,2 тыс. га, своё место занимает ячмень – 0,3 тыс. га. Компанию им с некоторых пор составляет озимый рапс – 1,5 тыс. га. Для них очень важно благополучно перезимовать под снегом.

В хорошем состоянии находятся 8,0 тыс. га (или 18 процентов) озимых и в удовлетворительном – 36,5 тыс. га (или 82 процента). Хотя снега, к сожалению, было мало.

Отсюда и актуальность сохранения влаги в почве. По оперативным данным акиматов городов и районов ВКО, закрытие влаги планируется провести на площади 771,8 тыс. га. Выполнено пока от общего объёма работы около восьми процентов. Темпы работ примерно сопоставимы с прошлогодними. Потому поводов для тревоги пока нет. Одновременно ведётся предпосевная обработка на полях, весенняя вспашка. Главная работа перед аграриями ВКО впереди, в отличие от коллег из южных регионов страны.

– Анализ подготовки к проведению весенне-полевых работ в Восточно-Казахстанской области показывает, что в целом весь комплекс запланированных работ будет выполнен качественно и в соответствующие агротехнические сроки, – говорит в конце нашей беседы руководитель управления сельского хозяйства Владимир Гайламазян.

Третья декада апреля в Восточном Казахстане снова преподносит сюрпризы. Погода стоит ясная, но холодная. Непроста эпидемиологическая ситуация. Так что аграриям нужно набраться сил и терпения, заложить прочную основу урожая 2021 года.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции