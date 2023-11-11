Вернулся с бронзой

Военнослужащий из Восточного Казахстана стал бронзовым призёром мирового первенства по дзюдо среди ветеранов в Абу-Даби (ОАЭ).

В аэропорту Усть-Каменогорска родные, друзья, коллеги и болельщики встретили бронзового призёра мирового первенства по дзюдо среди ветеранов в Абу-Даби Талгата Амренова.

Напомним, накануне в столице ОАЭ завершился чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов и мастеров спорта. В пятом по счёту соревновании приняли участие более одной тысячи дзюдоистов почти из 60 стран мира. Следует отметить, что в глобальном турнире спортсмены по возрасту разделились на семь категорий, определив между собой сильнейших.

В первенстве мира в Абу-Даби казахстанские спортсмены показали великолепные результаты. По итогам четырёхдневных соревнований дзюдоисты пополнили копилку сборной страны 37 медалями, из которых восемь – золотых, 11 – серебряных и 18 – бронзовых.

Одну из бронзовых наград завоевал житель Восточно-Казахстанской области Талгат Амренов.

– Я участвовал в соревнованиях в весовой категории свыше ста килограммов. Планировал побороться за чемпионский титул, но на этот раз получил бронзовую медаль. Хороший результат, если учесть, что в чемпионате приняли участие несколько известных дзюдоистов. Среди них – чемпионы мира и олимпийские чемпионы, – отметил Талгат Амренов. – У всех очень высокая подготовка, каждый боролся на пределе сил. Поэтому я рад, что занял третье место среди сильнейших.

Дзюдоист также сообщил, что соревнования были организованы на очень высоком уровне. Он выразил огромную благодарность близким и друзьям за поддержку, а также акимату Уланского района, руководству областного Управления спорта и региональному командованию «Шығыс» – за предоставленную возможность принять участие в таком масштабном и важном соревновании.

Отметим, Талгат Амренов занимается одновременно тремя видами борьбы и является мастером спорта по дзюдо, мастером спорта международного класса по самбо и мастером спорта международного класса по қазақ күресi. Также он чемпион мира по қазақ күресi (Беларусия, Минск), чемпион мира по самбо (Казахстан, Уральск) – этот титул спортсмен Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Казахстана и начальник гарнизонного спортивного комплекса войсковой части 27943 Усть-Каменогорского гарнизона Талгат Амренов завоевал на первенстве мира по самбо в сентябре текущего года.

Аяужан Утеулинова