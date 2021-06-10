Вернули пропажу

В Зайсанском районе полицейские помогли местному жителю найти пропавшую лошадь.

В Зайсанский РОВД обратился житель района с заявлением о том, что с его личного подсобного участка пропала лошадь. Причинённый ущерб владелец животного оценил в 300 тысяч тенге.

Обращение было зарегистрировано в районном отделе полиции. Стражи порядка незамедлительно приняли решение создать мобильную группу и приступить к поиску.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Зайсанского РОВД обнаружили пропавшую лошадь в одном из труднодоступных отдалённых участков района и вернули её законному, потерявшему всякие надежды, владельцу. Теперь стражи порядка выясняют, как животное оказалось так далеко от дома.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район