Верное направление

В Казахстане по-прежнему остаётся приоритетным вопрос обеспечения населения жильём. Решить поставленную задачу позволит интенсивное строительство жилых домов, особенно в сельской местности.

В последние годы в Аягозском районе этот вопрос взят на особый контроль. Так, в 2020 году площадь введённого в эксплуатацию жилья по району составила 25 133 кв. метров. Из них 8 500 кв. метров – индивидуальное жилищное строительство, 14 633 кв. метров – многоэтажное жилищное строительство и 2000 кв. метров – индивидуальное жилищное строительство за счёт частных застройщиков.

Примечательно, что в Послании Президента страны Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий» чётко прописаны и даны поручения соответствующим органам по этому вопросу:

«В рамках моего поручения был проработан вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений. Это особенно актуально сейчас. Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.

Поручаю Правительству совместно с Национальным банком до конца текущего года принять все необходимые нормативно-правовые акты и провести подготовительную работу. Данная реформа также станет действенным инструментом «обеления» трудовых отношений, создания стимулов для участия в пенсионной системе. Гражданам с доходами, недостаточными для самостоятельного решения жилищных вопросов, будет оказываться эффективная социальная поддержка.

С этого года начала работать программа «5-10-25». Выделено 390 миллиардов тенге. Реализация данной программы должна постоянно находиться под контролем Правительства. Жилищные проблемы очередников нужно решать более оперативно», – отметил в Послании Глава государства.

За январь – октябрь прошлого года в районе введено в эксплуатацию 22 266 кв. м жилья, в том числе в рамках многоэтажного жилого строительства в Аягозе возведено два пятиэтажных 60-квартирных жилых дома общей площадью 14 633 кв. м, в микрорайоне Северный построен дом общей площадью 9031 кв. м, на бульваре Абая также построен пятиэтажный жилой дом общей площадью 5 602 кв. м. Кроме того, в рамках индивидуального жилищного строительства возведены одноэтажные дома общей площадью 7633 кв. метров.

Руководство района на постоянной основе осуществляет мониторинг качества и свое временного выполнения строительных работ. Это позволяет в установленные сроки обеспечивать население, состоящее в очереди на получение жилья, новыми квартирами.

Так, в 2020 году в рамках программы «Нұрлы жер» были вручены ключи от квартир в двух пятиэтажных 60-квартирных жилых домах в Аягозе. А в рамках программы «Одноэтажный Восток» аягозцы получили ключи от десяти двухквартирных жилых домов, построенных по инициативе акима области для многодетных и малообеспеченных семей.

В результате из 1162 очередников 140 обеспечены жильём. Один из тех, кто его получил и отпраздновал новоселье, – А. Жаналиев.

– Теперь у нас есть свой дом, свой очаг, – поделился новосёл. – Мы выражаем огромную признательность за это. Символично, что новую квартиру мы получили в год 30-летия независимости нашей страны. Пусть в Казахстане будет мир и спокойствие. Прежде всего, мы хотим выразить благодарность Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Президенту Касым-Жомарту Токаеву, Главе региона Даниалу Ахметову, акиму района Сеилбеку Искакову, а также всем, кто приложил к этому усилия.

В текущем году сданы в эксплуатацию два пятиэтажных 60-квартирных дома. Также в рамках программы «Одноэтажный Восток» строится кредитное жилье, приобрести которое можно будет через «Отбасы банк». На сегодняшний день на территории Аягоза полным ходом ведутся строительные работы. Стоит отметить, что эти дома, в первую очередь, предназначены людям с особыми потребностями и многодетным семьям, а также семьям, потерявшим кормильца.

Как известно, по программе «Одноэтажный Восток» Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым были даны конкретные поручения. Это отмечено и в Послании.

– Дом на земле – это не только жильё, он может стать экономическим подспорьем для граждан с низкими доходами, особенно для многодетных семей. Правительство и акиматы обязаны ускорить обеспечение коммуникациями участков под социальные частные дома, в том числе через государственно-частное партнёрство, – отметил Глава государства. – Прошу депутатов взять «под крыло» решение этой важной проблемы. Неужели мы не сможем обеспечить доступным жильём трудящихся на селе, заставить работодателей строить арендные дома через субсидирование затрат и в конечном счете улучшить качество жизни наших многочисленных сограждан?

Жители Аягозского района уверены, что качественное и своевременное исполнение поручений Президента может значительно повысить доверие граждан к институтам государственной власти.

Ведь в Послании подчеркивается, что нужно как можно быстрее решать жилищные проблемы людей, состоящих в очереди на получение жилья.

Берикхан Тайжигит

Фото Тлеубека Шаяхмета

Аягозский район