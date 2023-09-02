Ведь будет всё уже всерьёз… 2 сентября

Школьная медиация, осознанное родительство, безопасность учеников и новые программы обучения – что ещё ждёт восточноказахстанских школьников и их родителей в этом учебном году?

Вчера более 98 тысяч учеников региона сели за парты. Для 9610 ребят это стало настоящим событием – ведь они пришли учиться в первый класс!

Школьные перемены

Главной новостью для учеников и учителей стало сообщение министра просвещения РК Гани Бейсембаева о том, что продолжительность учебного года вновь составит 34 учебных недели. То есть, по давно сложившейся традиции, начав год 1 сентября, ребята «уйдут со школьного двора» 25 мая.

По словам представителей системы образования ВКО, если в постковидный период необходимость в 36-недельном учебном году была оправданной, то сейчас – уже нет.

– Мы помним, как после завершения пандемии все педагоги области в усиленном режиме работали над ликвидацией пробелов в знаниях детей. И эта работа продолжалась довольно долго, что в итоге дало положительные результаты. Так, по итогам 2022–2023 учебного года качество знаний в ВКО повысилось с 61,7 до 66,8%. И подобная картина наблюдается по всей республике, – отметила руководитель Управления образования ВКО Иннеса Чернышёва.

Изменения коснулись и работы педагогов Казахстана. Отныне процесс аттестации и тестирования учителей школ ограничится проверкой знаний исключительно по предмету, без вопросов и заданий, связанных с педагогикой и методикой преподавания.

Было принято решение отметить всех учителей страны, имеющих педагогический стаж от 30 лет и выше: им будет вручаться медаль «Еңбек ардагерлері» как знак уважения к многолетнему труду, посвящённому образованию подрастающего поколения.

Параллельно решается вопрос дефицита педагогических кадров. В сфере образования республики по примеру Президентского молодёжного кадрового резерва был запущен собственный проект «1000 лидеров изменений в образовании». Для воспитателей дошкольных учреждений заработная плата увеличивается на 30% от нынешнего уровня.

На всякий пожарный?

Как рассказала руководитель отдела контроля и надзора за объектами образования и воспитания Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Бакыт Дырымбаева, накануне начала учебного года во всех городах и районах области работали мониторинговые группы, в составе которых были и специалисты санэпидконтроля. В результате обследования было выявлено несколько проблем в этой сфере. Так, например, в 200 сельских школах, несмотря на наличие внутренних санузлов, продолжают использовать уличные туалеты, оставленные, как говорится, на «всякий пожарный». Специалисты санэпидслужбы считают, что в ближайшее время необходимо демонтировать эти сооружения.

В ряде школ районов Самар, Алтай и города Риддера члены мониторинговой группы не нашли договоров на вывоз сточных вод. В Усть-Каменогорске в пяти образовательных учреждениях – №№ 38, 2, 24, 35 и 46 – количество учащихся не соответствует проектной мощности. Иными словами, эти школы перегружены, и решать эту проблему необходимо совместно с управлением образования области.

– В целом, на сегодняшний день школы области полностью готовы к приёму детей, – подытожила Бакыт Дырымбаева.

К слову, в прошлом учебном году во время плановых проверок в 273 школах региона был выявлен ряд нарушений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 183 физических и должностных лица, а также выдано 179 предписаний для устранения нарушений. К этому моменту они все исполнены.

– Вопросы комфорта и безопасности детей во время пребывания в образовательных учреждениях всегда стоят на первом месте. В ходе реализации Национального проекта «Комфортная школа» со строителями и проектировщиками прорабатываются все детали современных учебных заведений. В ВКО по этому проекту возведут 10 школ, – сообщила Иннеса Чернышёва.

Безопасности детей уделяется повышенное внимание. Так, в школах будут устанавливаться системы видеонаблюдения, звукового оповещения и автоматической блокировки окон и дверей в случае террористической угрозы.

Мирись, мирись…

Новый учебный год в школах Восточно-Казахстанской области будет знаковым в вопросах воспитания подрастающего поколения. По словам Иннесы Чернышёвой, одним из главных направлений в этой работе станет привлечение родительской общественности к жизни школы.

И эта работа уже ведётся в школах ВКО. Несколько лет в регионе реализуется проект «Осознанное родительство», в рамках которого созданы Советы отцов и матерей, и там, где они реально работают, уже видны определённые результаты.

Большое внимание уделяется и профилактике деструктивного поведения детей и подростков. Не секрет, что уже в текущем году в ВКО было немало случаев буллинга детей со стороны их сверстников. Решать эти конфликты мирным, цивилизованным путём – тоже задача современной школы. И здесь на помощь педагогам придут неправительственные организации и профессиональные медиаторы.

В образовательных учреждениях из числа учителей назначат школьных медиаторов и организуют работу медиативных кабинетов. Здесь не только будут разбирать реальные конфликты между школьниками и восстанавливать нарушенные связи и дружественные отношения, но и учить детей выходить из таких ситуаций не при помощи силы и оскорблений, а в ходе конструктивного диалога.

Екатерина Гуляева