Важные решения

В 2022 году областной бюджет Восточно-Казахстанской области составит свыше 510 миллиардов тенге.

В областном акимате состоялась очередная, двенадцатая сессия ВК областного маслихата с участием первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Алмасхана Сматлаева. В ходе заседания принят ряд важных решений. Как отметил секретарь областного маслихата Денис Рыпаков, все они направлены на социальноэкономическое развитие региона и улучшение качества жизни его жителей.

В частности, принято решение об утверждении областного бюджета на 2022-2024 годы. По информации руководителя Управления экономики и бюджетногопланирования ВКО Сауле Улаковой, проект областного бюджета на предстоящий трёхлетний период разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РК, на основе прогноза социально-экономического развития области на 2022-2026 годы, поручений Президента Республики Казахстан и предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!»

– Всего сумма поступлений в областной бюджет в 2022 году, с учётом целевых трансфертов из республиканского бюджета, составит 510 020,1 млн тенге, – сообщила Сауле Улакова. – На 2023 год – 354 657,5 млн тенге и на 2024 – 349 255,5 млн тенге (без учёта целевых трансфертов из республиканского бюджета).

По данным руководителя ведомства, на 2022 год собственные доходы областного бюджета прогнозируются в объёме 62 304,9 млн тенге, с ростом к прогнозу текущего года на 15,5 процента. Основными приоритетами расходов областного бюджета на эти три года остаётся дальнейшее повышение качества жизни и благосостояния населения. А именно выполнение социальных обязательств, доступная и эффективная система здравоохранения, качественное образование, поддержание занятости населения, развитие и повышение эффективности АПК, поддержка МСБ, стимулирование развития жилищного строительства и повышение доступности жилья, модернизация инфраструктуры ЖКХ, сетей водо-, теплоснабжения и другие направления.

Руководитель Управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова проинформировала об исполнении Плана мероприятий Восточно-Казахстанской области на 2020-2025 годы по реализации языковой политики в РК на обозначенный период. По её словам, в регионе ведётся системное обучение населения государственному языку. Для этого функционируют 12 центров обучения языкам взрослого населения, которые обеспечены необходимыми материально-техническими средствами.

При предприятиях, бюджетных учреждениях открыты кружки по обучению сотрудников казахскому языку. К подобным курсам привлечены и представители МСБ. На сессии маслихата отметили, что языковая политика в области проводится в соответствии с направлениями государственной программы.

По третьему вопросу – о ходе реализации Закона РК «О противодействии коррупции» в Зайсанском районе с докладом выступил аким Зайсанского района Серик Зайнулдин. Он отметил, что в районе проводится планомерная и продуктивная работа по повышению антикоррупционной культуры среди населения. При поддержке руководства области реализуются масштабные проекты в этом направлении.

В рамках сессии также состоялось награждение депутатов маслихата медалями и грамотами к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Следует отметить, что были приняты решения ещё по девятнадцати ключевым вопросам, включённым в повестку дня.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников