Важное звено –   обратная связь 

За строкой послания

В Восточно-Казахстанской области осуществляется постепенный переход на сервисную модель полиции. Важное звено –   обратная связь 

В Департаменте полиции ВКО обсудили основные тезисы Послания Президента РК КасымЖомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальностивремя действий». На диалоговой площадке собрались представители общественности и неправительственных организаций. 

По словам заместителя начальника ДП ВКО Рената Унарбекова, полицейским предстоит большой пласт работы по реализации озвученных поручений. 

– В Послании отражена задача перехода на передовые методы работы в контексте международной практики. Мы, как сотрудники полиции, должны идти навстречу запросам граждан, – подчеркнул полковник полиции Ренат Унарбеков. 

Глава государства акцентировал внимание на томчто во всём прогрессивном мире институт полиции развивается на основе сервисной моделиОтметимв регионе ведётся работа в этом направленииТакв Департаменте полиции созданы приёмные для гражданкуда жители могут обратиться и получить консультациюКроме тоговнедрена новая служба – туристская полицияосновной задачей которой является обеспечение безопасности в местах посещения объектов культуры. 

Как отметил Президентважно научить полицейских вести открытый диалог с людьмиЭто направление должно стать приоритетным в системе подготовки и подбора кадров. 

– На данный момент в Департаменте полиции ведётся постоянная работа по реагированию на публикации в социальных сетях о деятельности органов внутренних дел. Она позволяет наладить обратную связь с населением и своевременно реагировать на сигналы о правонарушениях, осуществлять профилактику. Так и реализуется концепция «слышащего государства», – сказал Ренат Унарбеков. 

Также участники круглого стола обсудили важность проведения реформы местной полицейской службы по принципу «полиция в шаговой доступности», где ключевая роль отводится участковому инспекторуНапомнимэтот год Министерством внутренних дел РК объявлен Годом инспекторов участковой полицииКак известноименно они поддерживают прямую связь с населениемпервыми принимают решения. 

В заключениесотрудники местной полицейской службы сообщиличто подготовили предложения по реализации ключевых положений Посланиякоторые будут направлены в  профильное ведомство. 

Ания Есмухамет  

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