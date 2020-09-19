В Восточно-Казахстанской области осуществляется постепенный переход на сервисную модель полиции.
В Департаменте полиции ВКО обсудили основные тезисы Послания Президента РК Касым—Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий». На диалоговой площадке собрались представители общественности и неправительственных организаций.
По словам заместителя начальника ДП ВКО Рената Унарбекова, полицейским предстоит большой пласт работы по реализации озвученных поручений.
– В Послании отражена задача перехода на передовые методы работы в контексте международной практики. Мы, как сотрудники полиции, должны идти навстречу запросам граждан, – подчеркнул полковник полиции Ренат Унарбеков.
Глава государства акцентировал внимание на том, что во всём прогрессивном мире институт полиции развивается на основе сервисной модели. Отметим, в регионе ведётся работа в этом направлении. Так, в Департаменте полиции созданы приёмные для граждан, куда жители могут обратиться и получить консультацию. Кроме того, внедрена новая служба – туристская полиция, основной задачей которой является обеспечение безопасности в местах посещения объектов культуры.
Как отметил Президент, важно научить полицейских вести открытый диалог с людьми. Это направление должно стать приоритетным в системе подготовки и подбора кадров.
– На данный момент в Департаменте полиции ведётся постоянная работа по реагированию на публикации в социальных сетях о деятельности органов внутренних дел. Она позволяет наладить обратную связь с населением и своевременно реагировать на сигналы о правонарушениях, осуществлять профилактику. Так и реализуется концепция «слышащего государства», – сказал Ренат Унарбеков.
Также участники круглого стола обсудили важность проведения реформы местной полицейской службы по принципу «полиция в шаговой доступности», где ключевая роль отводится участковому инспектору. Напомним, этот год Министерством внутренних дел РК объявлен Годом инспекторов участковой полиции. Как известно, именно они поддерживают прямую связь с населением, первыми принимают решения.
В заключение, сотрудники местной полицейской службы сообщили, что подготовили предложения по реализации ключевых положений Послания, которые будут направлены в профильное ведомство.
Ания Есмухамет