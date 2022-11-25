Финансы

Важное о налогах

25.11.2022
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Кто и как должен встать на регистрационный учёт по НДС? Для чего нужны сопроводительные накладные на товары (СНТ)?

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал и. о. заместителя руководителя Департамента государственных доходов по ВКО Асхат Жибитаев.

В первую очередь спикер остановился на том, кто именно может являться плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС). В эту категорию налогоплательщиков входят индивидуальные предприниматели; юридические лица – резиденты, за исключением государственных учреждений; нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через структурное подразделение.

Их деятельность в качестве плательщиков НДС начинается с постановки на регистрационный учёт по НДС, порядок которого имеет добровольный либо обязательный характер.

– Обязательной постановке в качестве плательщиков НДС подлежат налогоплательщики, у которых минимум оборота по реализации за календарный год превысил 20000 МРП (в 2022 г. – 61,2 млн тг), – отметил Асхат Жибитаев. – В минимум оборота не включаются обороты индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации, совершённые в безналичной форме расчётов с обязательным применением Трёхкомпонентной интегрированной системы. Также туда не входят обороты налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим розничного налога.

Для постановки на регистрационный учёт по НДС налогоплательщикам необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации путём направления заявления в электронной форме либо в явочном порядке. Постановка на учёт по НДС для всех налогоплательщиков, в том числе вновь зарегистрированных, производится со дня подачи налогового заявления.

Объектами обложения НДС являются облагаемый оборот и облагаемый импорт. Облагаемый оборот – оборот по реализации товаров, работ, услуг, а также оборот, совершаемый плательщиком НДС при приобретении работ, услуг от нерезидента. Облагаемый импорт – товары, ввозимые или ввезённые на территорию государств-членов Евразийского экономического союза.

– С момента постановки на регистрационный учёт по НДС у налогоплательщика возникает обязательство по выписке счёта-фактуры в электронном виде, где он указывает размер оборота по реализации товаров (работ, услуг) с начислением НДС в размере 12 процентов, в случае реализации товара на экспорт обязан начислить НДС в размере ноль процентов, при реализации товаров (услуг), освобождённых от НДС, счёт-фактура выписывается без НДС, – добавил спикер.

Наряду с начислением НДС, которое производится при реализации товаров (работ, услуг), плательщик НДС при покупке товаров (работ, услуг) имеет право на зачёт (уменьшение) начисленного НДС, подлежащего перечислению в государственный бюджет. Для производителей и переработчиков сельхозпродукции, при условии ведения раздельного учёта, предусмотрена льгота в виде дополнительного отнесения 70-процентного размера НДС в зачёт.

Налоговая отчётность в виде декларации по НДС формы 300.00 подаётся плательщиком НДС не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом. При этом отчётным периодом является квартал текущего года.

Сняться с регистрационного учёта по НДС налогоплательщик вправе, если за календарный год, предшествующий году подачи налогового заявления, и за период с начала текущего календарного года размер облагаемого оборота не превышает минимум оборота по реализации. Для этого в налоговый орган по месту регистрации в явочном порядке подаётся заявление о снятии с регистрационного учёта по НДС с приложением ликвидационной декларации по НДС.

Также в ряде случаев снятие с регистрационного учёта по НДС может производиться на основании решения налогового органа без уведомления налогоплательщика.

По словам Асхата Жибитаева, в регионе, как и по всей республике, реализуются пилотные проекты, направленные на улучшение качества и эффективности налогового администрирования. Один из них – внедрение сопроводительных накладных на товары (СНТ). Цель – обеспечение прозрачности и сквозного контроля товарооборота страны от импорта или производства до розничной реализации или экспорта. Оформление СНТ осуществляется в модуле «Виртуальный склад» информационной системы «Электронные счета-фактуры».

Для обеспечения мягкого перехода к применению СНТ штрафные санкции в отношении налогоплательщиков, которые не соблюдали сроки либо не выписывали СНТ, не применяются. Пилотный проект продолжится до 1 апреля 2023 года, а после будет работать в реальном режиме. А пока ДГД по ВКО призывает налогоплательщиков активно участвовать в этой системе и делиться своим мнением на этот счёт для улучшения функционала.

Продолжается ещё один пилотный проект по прослеживаемости социально значимых продовольственных товаров и угля на основании информационной системы электронных счетов-фактур (ЭСФ).

Пилотным проектом предусмотрено, что производители, импортёры, недропользователи и поставщики, в том числе налогоплательщики, не состоящие на регистрационном учёте по НДС, при реализации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям социально значимых продовольственных товаров (19 видов продукции) и каменного угля обязаны выписывать ЭСФ.

Кодексом РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за невыписку налогоплательщиком ЭСФ – до 40 МРП (122 520 тг), выписку ЭСФ с нарушением срока – до 20 МРП (61 260 тг) и невыдачу чека контрольно-кассовой машины до 30 МРП (91 890 тг) для субъектов малого предпринимательства.

Гульжан Естаева

25.11.2022
70

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