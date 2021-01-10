Валенки из дальнего села

Для удобства, комфорта и тепла в зимние холода в Восточном Казахстане лучше валенок ничего до сих пор не придумано. Особенно актуальна самокатанная обувь из овечьей шерсти в январские морозы 2021 года.

Вообще, на местных рынках и торговых точках в этой продукции недостатка нет. Поскольку она высоко ценится и котируется на многих предприятиях региона. Главная особенность их только в том, что они являются валенками промышленного производства.

Между тем, в редких сёлах до сей поры применяется дедовский способ изготовления валенок. Их преимущество заключается в нескольких факторах. Для производства используется натуральная овечья шерсть. Валенки из неё очень теплые, лёгкие, мягкие и нарядные. Их делают как для работы, так и на выход. Особенно высоким спросом у сельских модников и модниц пользуются «чёсанки» – самые изящные по форме и ценные по качеству валенки.

В домашних условиях валенки катает, к примеру, житель села Кызылкесик из Тарбагатайского района Манарбек Сегизбаев. В качестве сырья в ход он пускает овечью шерсть, которая сегодня не находит сбыта. Тут она становится незаменимым материалом, способным затем послужить человеку далеко не один зимний сезон.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников

Тарбагатайский район