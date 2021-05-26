Вакцинация: важные нюансы

В регионе продолжается прививочная кампания от COVID-19, призванная создать коллективный иммунитет от этой коварной болезни.

Вокруг темы вакцинации ходит много разговоров и слухов: в соцсетях активно обсуждают, какой вакциной лучше прививаться и прививаться ли вообще, зачем вводят иммунные паспорта, будут ли аналогичные документы в других странах, и не станет ли отсутствие прививки препятствием для поездок за границу?

Специально для «Рудного Алтая» на эти и другие популярные вопросы восточноказахстанцев отвечает директор учреждения «СВА МСЧ-2» Бакыт Темербекова.

– Бакыт Алимкановна, как Вы считаете, поможет ли вакцинация остановить пандемию?

– Как показывает история борьбы человечества с разными инфекционными заболеваниями, вакцинация – единственный действенный способ остановить распространение болезни. Собственно, многие опасные недуги (вроде оспы) считаются побеждёнными именно благодаря успешно проведённым прививочным кампаниям.

Эффективной мерой против пандемии COVID-19 вакцинацию назвали и во Всемирной организации здравоохранения. Вакцинация большого количества людей способствует созданию коллективного иммунитета. Чем больше людей вакцинировано, тем меньше вероятности встретить болезнь.

Для стабилизации и предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции вакцинация среди населения должна поддерживаться на уровне не менее 60 процентов.

Однако наряду с прививками важно продолжать массовое тестирование, надёжно изолировать заболевших людей и соблюдать другие санитарные меры.

– Как вакцина вызывает иммунный ответ?

– В ответ на введение инактивированной (убитой) и очищенной частицы вируса КВИ в организме стимулируется иммунная система и вырабатываются специфические антитела. Когда в организм попадает болезнетворный вирус коронавирусной инфекции, заранее выработанные после вакцинации антитела прикрепляются к вирусным белкам и блокируют их. В таком состоянии вирус не может вызвать заболевание коронавирусом. Повторюсь, вакцины инактивированные.

– Насколько безопасны и эффективны вакцины от COVID-19, применяемые в Казахстане?

– Прежде чем вакцина одобряется для широкого использования, она тщательно проверяется, проводится регулярный мониторинг и отслеживание.

Безопасность трёх вакцин, применяемых в Казахстане, клинически доказана. Российская вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (более известная под торговой маркой «Спутник V»), отечественная QazVac и арабская Hayat-Vax прошли серию клинических испытаний, доказав свою эффективность.

По итогам первой и второй фаз испытания вакцины QazVac после двукратной вакцинации её продуктивность составляет 96 процентов, препарата Hayat-Vax – 79,3 процента.

– Могут ли казахстанцы сами выбрать, какую вакцину получить?

– Казахстанцы могут вакцинироваться той, которая будет доступна к применению в Республике Казахстан.

– Защищает ли вакцина от заражения на сто процентов?

– Применение любой вакцины от инфекционных заболеваний не даёт стопроцентную гарантию, но самая главная и основная цель вакцинации – это выработка активного стойкого иммунитета к той или иной инфекции и активный иммунный ответ (в случае, если все-таки вы заболеете), который позволит перенести заболевание в лёгкой форме, без ярких клинических проявлений и осложнений. Есть люди вообще невосприимчивые к вакцинации (у них не формируются антитела). Но то, что прививка намного снижает риск заболеть, – это факт.

– Как долго будет действовать вакцина?

– Период действия вакцины индивидуален и зависит от особенностей организма. На сегодняшний день этот временной промежуток – от шести месяцев до двух лет. Но понятно, что в этом мы сможем удостовериться только спустя те самые два года. У каждого человека, конечно, этот период будет свой.

– Как правильно проводить прививку?

– До вакцинации обязательны осмотр и беседа с врачом – он даёт допуск к прививке с учётом анамнеза пациента. Обязательно измерение температуры: если она выше 37 градусов Цельсия, прививку не делают.

После укола пациент должен 20-30 минут оставаться в медучреждении, чтобы получить помощь, если вдруг возникнет аллергическая реакция. В прививочном кабинете должно быть всё необходимое для купирования аллергического шока.

– Нужно ли беречься после вакцинации?

– После проведения вакцинации мы рекомендуем в течение трёх дней обеспечить более щадящий режим труда и отдыха, не принимать ванны (бани, сауны) и не тереть место прививки. Иммунный ответ начинает формироваться через две недели после первой прививки, а максимального уровня достигает через неделю после введения второй дозы, то есть через 28 дней после первой прививки.

Всё это время нужно беречься: носить маску, избегать людных мест, свести к минимуму контакты.

Более того, в Минздраве рекомендуют продолжать носить маску и дальше – пока не стихнет эпидемия. Прививка надёжно защищает от тяжёлого течения болезни и в абсолютном большинстве случаев – от заболевания, но привитый человек может передать инфекцию тем, кто не защищён. А ношение маски этому помешает.

– В каких случаях не вводят второй компонент вакцины?

– Противопоказанием для введения второй дозы вакцины является серьёзная поствакцинальная реакция (температура выше 40 градусов, гиперемия или отёк более 8 см в диаметре) или осложнение (коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 часов после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на предыдущую вакцинацию в анамнезе.

Временными ограничениями для введения второго компонента прививки являются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения – вакцинацию проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии.

При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию проводят после нормализации температуры.

– Что такое паспорт вакцинации, и для чего он нужен?

– Электронный паспорт вакцинации – это документ, который удостоверяет получение профилактических прививок. Он будет содержать данные о том, какие препараты получил человек, в каких дозах, в какие даты, а также были ли проявления после прививки.

Как только человек получит прививку от коронавирусной инфекции, информация об этом будет доступна в приложении eGovmobile. С помощью паспорта будут отслеживаться данные человека, когда он должен прийти на вторую профилактическую прививку.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива Бакыт Темербековой