Вакцинация продолжается

В Семее десять тысяч человек получили вакцину.

С 1 февраля по всей стране стартовала добровольная вакцинация от КВИ. На сегодняшний день первый компонент российской вакцины «Спутник V» получили 10 тысяч семейчан. Об этом на брифинге сообщил заместитель акима Семея Айдар Садырбаев.

– Мы ожидаем дополнительную поставку вакцины согласно утверждённому графику Минздрава РК, – сообщил заместитель акима города.

В Семее определены точки вакцинации, адреса которых находятся в свободном доступе. На базе крупных предприятий и действующих поликлиник развёрнуты прививочные пункты. Желающие получить вакцину могут зарегистрироваться путём частного обращения по месту прикрепления или посредством портала Egov. Как отмечают медики, на сегодняшний день единственным способом защиты от коронавируса является именно вакцинация.

Флора Левина

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Семей