Вакцинация продолжается

В Семее стартовал второй этап добровольной вакцинации.

В СВА № 2 с начала февраля привились более четырёх тысяч человек. На выбор семейчанам предоставлены три вида вакцины – «Спутник V» и Qaz covid in казахстанского производства и Hayat vac, произведённая ОАЭ совместно с Китаем.

– Сначала была одна вакцина – «Спутник V» российского производства, затем нам завезли «Спутник V» карагандинского производства. Теперь у нас есть три вида вакцины на выбор, – говорит заведующая отделением поликлиники № 2 Семея Надежда Краснюкова. – Пациент сам может выбрать вакцину. Сегодня к нам пришла очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 800 доз. Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РК, второй компонент вакцины «Спутник V» получают через 45 дней. Но по желанию пациента, если он напишет обращение, мы можем провести вакцинацию через 21 день.

Медики также напоминают о возможных реакциях организма на вакцину в виде повышения температуры или головной боли. А потому каждому получившему вакцину выдаётся памятка, где описаны действия, которые необходимо предпринять в случае появления реакции.

Флора Левина

Семей