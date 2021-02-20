Вакцинация – оружие против пандемии

Проанализировав статистические данные за прошлую неделю, Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что заболеваемость коронавирусом существенно снизилась.

С 8 по 14 февраля в мире было зарегистрировано 2,76 миллиона заражений коронавирусом. Это на 14,5 процента меньше, чем неделей ранее. Смертность также снизилась – на 9,1 процента, до 82,1 тысячи.

Однако не стоит забывать о прогнозируемой на март третьей волне пандемии. Плюс – активном проявлении новых штаммов зловредного вируса, особое беспокойство из которых вызывает так называемый британский – из-за своей чрезмерной заразности.

Стартовавшая в Казахстане 1 февраля вакцинация пока охватила, согласно ранее утверждённому плану, только тех, «кто на передовой» борьбы с вирусом. Однако уже в апреле, обещают в Мин-здраве, вакцина «Спутник V» станет доступна всем желающим. Причём использоваться будет не только поставленная из России, но и выпускаемая на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК). Лицензии на оба вида вакцины уже официально выданы Министерством здравоохранения Казахстана.

Качество вакцины, произведённой в Караганде, частично контролируется её разработчиком – Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи. Руководитель фармацевтического комплекса Сергей Барон рассказал об этом в интервью ТАСС.

– Мы будем выпускать готовую вакцину из поставляемого из России сырья – фармацевтической субстанции. КФК осуществляет двойной выходной контроль качества: в собственной лаборатории и лаборатории разработчика вакцины, – сообщил Сергей Барон.

Он отметил, что процедура технологического трансфера препарата началась в декабре 2020 года и завершилась к началу 2021 года. Были наработаны по три валидационные серии вакцины для проверки их качества разработчиком в РФ и регистрации в Казахстане. По его словам, первая партия вакцины «в настоящее время проходит контроль качества в Центре имени Гамалеи».

Тем временем Роспотребнадзор подтвердил эффективность вакцины «Спутник V» в отношении британского штамма коронавируса.

Кстати, выяснилось, что в команду вирусологов, работавшую над созданием первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», входит учёный с казахстанскими корнями – Ильяс Есмагамбетов.

Он отметил, что вакцинация – это сугубо личное дело каждого.

– Вакцина даёт гарантию защиты выше 90 процентов, это уже официальные данные. Заболеть – намного опаснее, особенно если вы не можете похвастаться железным здоровьем, – отметил учёный.

Сам он привился одним из первых, ещё на стадии исследования. Его российские родственники тоже привились, а казахстанские – ждут, когда вакцинация охватит широкие слои населения.

– После первого компонента у меня была небольшая температура. Я хотел бы остановиться на этом пункте: нужно понимать, почему векторные вакцины являются одними из самых эффективных. Дело в том, что они имитируют инфекционный процесс. Поэтому может возникнуть кратковременная иммунная реакция организма в виде температуры. Но это не значит, что человек заболел! Это просто реагирует иммунная система, – преду-предил вирусолог.

А свой прогноз будущего «Спутника V» Ильяс Есмагамбетов обозначил однозначно:

– Конкурентное. Абсолютно конкурентное во всём мире.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников