Вакцинация – единственное решение

«Прививаться или нет» – этот вопрос уже на протяжении нескольких месяцев активно обсуждают в социальных сетях. Однако теперь ответ на него однозначный – вакцинация стала обязательной. И проведённые клинические исследования, доказывающие эффективность вакцин от КВИ, а также мировая статистика опровергают все аргументы скептиков.

Специалисты в области медицины утверждают, чтобы остановить мировую пандемию и вернуться к привычному образу жизни, необходимо ускорить темпы массовой иммунизации. Однако не все в обществе осознают значение вакцинации и продолжают занимать позицию ожидания, подвергая своё здоровье и здоровье близких опасности. Хотя мировая практика прививочных кампаний не раз доказывала свою действенность – благодаря ей удалось свести на нет риски заражения корью, дифтерией и другими заболеваниями.

В Казахстане вакцинация против коронавирусной инфекции приобрела статус обязательной. Главный государственный санитарный врач РК подписал постановление, в котором говорится об ограничении допуска на работу в очном режиме работников, не получивших вакцину, исключая тех, кто имеет постоянные медицинские противопоказания, а также переболевших COVID-19 в течение последних трёх месяцев. Прежде всего, это касается предприятий, оказывающих всевозможные услуги. К ним относятся ЦОНы, банки, салоны красоты, фитнес-центры. Кроме того, поставить прививку будут обязаны работники торговли и люди, занятые в сфере всех видов пассажирских перевозок, персонал гостиниц, хостелов, медицинских учреждений, кафе и ресторанов, сотрудники объектов образования, культуры и развлечений…

Получить первый компонент вакцины необходимо до 15 июля. Пройти полный курс иммунизации – до 15 августа. В противном случае работники организаций, входящих в перечень по вакцинации, должны будут проходить ПЦР-тестирование раз в семь дней.

В качестве ответа на ожидаемые возражения скептиков, приведём слова первого заместителя руководителя Администрации Президента РК Даурена Абаева, который в одном из интервью республиканским СМИ подчеркнул, что вакцинация реализует базовое право человека на безопасность: «Вот представьте себе, если человек знает, что человек, который его встретит в магазине, в аптеке, вакцинирован, и туда можно ходить, то уверенность у людей будет гораздо выше. Это и есть чувство безопасности, о котором мы говорим».

Факт-лист

К настоящему моменту в ВКО прививки получили более 55% работников торговли, 96% медработников, 91% служащих силовых структур, 83% педагогов, 49% студентов. Работники системы пассажирских перевозок в районах области привиты на 100%, в Усть-Каменогорске вакцинировались 28% водителей, в Семее – 18%.

В целом, по области привито 66% из числа работников сфер услуг, торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, обеспечения правопорядка, туризма и т.д.

Подготовить графики вакцинации поручил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на традиционном совещании с акимами городов и районов.

– Поручаю всем акимам совместно с руководителями предприятий, бизнесменами, занятыми в сферах, обозначенных в постановлении, в течение двух дней подготовить графики вакцинации, – сказал глава региона.

Чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо продолжить работу в этом направлении. Единственно верным решением в борьбе против коронавирусной инфекции является вакцинация и соблюдение всех предписанных санитарно-эпидемиологических требований, самая простая и действенная мера – соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

– Обязательность вакцинации – мировой опыт, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Никто ничего нового не находит в области эпидемиологии. Обязательная вакцинация решила много проблем по другим болезням.

Добавим, что Восточно-Казахстанская область – один из немногих регионов, которые в настоящий момент согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации находятся в «зелёной зоне». Вероятно, сохранять этот статус помогает ответственное отношение всех задействованных структур и планомерная работа медицинских учреждений по вакцинации граждан. По словам руководителя областного управления здравоохранения Ермека Омарбекова, среди указанных в Постановлении категорий наиболее высокий показатель вакцинированных на сегодняшний день наблюдается среди медицинских сотрудников, представителей силовых структур, сферы образования и пассажирских перевозок.

Александра Исаева

Фото Тлеубека Шаяхмета