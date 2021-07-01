COVID-19

Вакцинация: будьте здоровы!

01.07.2021
28

Казахстанцев призывают усилить профилактику КВИ на фоне выявления в стране новых штаммов вируса. Единственный на сегодня способ свести риски осложнений на нет, а саму болезнь перевести в лёгкую форму – вакцинация.

По мнению врача-эпидемиолога-иммунолога КГП на ПХВ «Центр матери и ребёнка» Ивана Мещерякова, возникновение новых штаммов коронавируса – абсолютно закономерный и естественный процесс. Вирусы, содержащие рибонуклеиновые кислоты (РНК), мутируют всегда, а его система копирования информации изначально несовершенна и допускает ошибки, которые и приводят к мутациям.

– Иван Михайлович, мутация коронавируса – что это такое?

– Вирусы стремительно множатся и распространяются, при этом они не самодостаточны и не способны размножаться самостоятельно. Чтобы «произвести» потомство, вирус проникает в человеческую клетку и размножается в ней до тех пор, пока она не погибнет. «Заставляет» клетку производить копии вирусной РНК, извращая процесс собственного деления клетки. После чего клетка разрушается, а копии вируса распространяются на соседние клетки, и процесс повторяется.

Мутации – естественное явление, носящее случайный характер. Также не последнюю роль в частоте мутаций играют и условия, в которые попадает вирус. Субстратом для образования в организме специфических антител служит белковая оболочка вируса. Стоит ей даже незначительно поменяться, и защита, построенная организмом против «чужака», становится неэффективной. Примером таких мутаций может служить вирус гриппа, который постоянно мутирует, из-за чего прививку от этой болезни приходится делать ежегодно.

Из-за изменений, внесённых в геном вследствие мутаций, вирус приобретает новые качества: повышается его сопротивляемость неблагоприятным воздействиям окружающей среды; он становится устойчив к лекарственным препаратам и вакцинам.

Мутации делают коронавирус более опасным для человека, поэтому все они требуют постоянного наблюдения и изучения.

– Почему возникает мутация?

– Человечество, как может, борется с COVID-19, а он в свою очередь пытается выжить. Оказавшись в новых, неблагоприятных условиях, вирус начинает к ним приспосабливаться. Для этого коронавирусу приходится изменять свои признаки и, как следствие, наблюдают преобразование его генома. И это не является чем-то исключительным – подобное поведение характерно для всех вирусов.

Чтобы проникнуть в клетку человека, коронавирус внедряет в неё свой геном. Когда информация копируется, могут происходить самые разные сбои, из-за чего появляются не полные «клоны» вируса, а немного изменённые экземпляры – они-то и есть мутанты. Процесс не имеет ограничений, а значит, изменённых вирусов может быть бесконечное множество. Правда, далеко не всякая мутация приводит к преобразованию свойств «оригинала».

– Какие симптомы у «мутанта»?

– Первая мутация, о которой заговорили СМИ, стала «британская версия». Причём учёные сразу выявили три новых симптома модернизированной «короны»: боли в мышцах, волдыри на ногах, повышенная утомляемость, нарушение слуха. Но главными симптомами «мутанта» по-прежнему остаётся высокая температура, потеря обоняния и сухой кашель.

Характерная примета индийского штамма – внезапность. Вот только что человек был здоров, и вдруг его охватывает слабость или резко подскакивает температура, или сильно болит голова. Важно знать, что температура, вызываемая в начале болезни новым штаммом коронавируса, может быть, как высокой – до +39°С, так и субфебрильной – от +37 до +37,2°С.

По мере развития заболевания появляется ломота в теле, причём боль возникает не только в мышцах, но и в костях. У человека наблюдают непроходящую слабость, которая всё время усиливается. У детей новый штамм вызывает головные боли, они также жалуются на болезненность в животе и горле. У них наблюдают субфебрильную температуру и потерю аппетита.

– Будут ли эффективны вакцины после мутации коронавируса?

– Будущие мутации коронавируса были учтены ещё при разработке вакцин, и новые штаммы ничуть не ослабляют её защитные свойства. Мутации не отразятся на эффективности вакцин, так как они вызывают формирование антител, взаимодействующих с разными участками белка вируса.

Даже если появится штамм, способный «увернуться» от вакцины, можно будет лишь изменить состав вакцины. Усовершенствованный препарат не придётся тестировать заново – ни на животных, ни на добровольцах, так как её принцип действия и безопасность не изменятся.

Но в то же время важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса. Важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской помощью.

– Может ли вакцина против COVID-19 вызвать положительный результат теста на заболевание, например, ПЦР-теста или антигенного теста?

– Нет, вакцина не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека. При проведении иммуноферментного анализа после вакцинации наличие иммуноглобулина G в сыворотке крови в количестве более десяти единиц считается достаточным для формирования надёжного иммунитета против заболевания.

– Не опасно ли вакцинироваться в мобильных пунктах?

– Мобильные пункты прикреплены к конкретной поликлинике, в них соблюдаются все условия безопасной вакцинации: от хранения до введения препарата. Перед прививкой пациента обязательно осматривает врач, проводится термометрия, человека проверяют по единой базе на наличие хронических заболеваний.

– Получив первый компонент вакцины в одном регионе, можно ли продолжить вакцинацию в другом?

– В таких случаях нужна заявка районной больницы о том, что пациенту необходима вакцинация только для второго этапа. И здесь важно соблюсти положенный интервал между инъекциями – три недели. Работающим вахтовым методом, которые чаще всего сталкиваются с этой проблемой, всё же лучше планировать свой график так, чтобы можно было получить оба компонента в одном месте.

– Насколько быстро после прививки формируется иммунитет?

– Иммунитет к коронавирусу вырабатывается на 42-й день после первой инъекции. Это относится к «Спутник V», у других вакцин данные о формировании иммунитета отличаются, также бывают случаи, когда достаточный иммунный ответ формируется уже после первой дозы вакцины.

– Убивает ли коронавирус высокая температура воздуха?

– Согласно клиническим данным, коронавирус деактивируется при нагревании до +40°С и умирает при более высоких температурах. Однако практика показывает, что в южных странах коронавирус продолжает распространяться при жаркой погоде и ярком солнце. Особенности климатических условий не влияют на контагиозность нового штамма, то есть на способность передаваться в окружающей среде.

Но есть и хорошие новости. Частицы вируса, которые оседают на различных поверхностях, будут быстрее дезактивироваться под действием солнечного света и тепла. Снижение вирусной активности должно существенно затормозить распространение инфекции.

– Правда ли, что за день до укола и сразу после прививки хорошо бы пропить антигистаминные препараты, чтобы снизить побочные эффекты?

– Не просто бесполезный, а вредный совет! Опыт предыдущих вакцинаций показывает, что антигистаминные препараты нужны только людям, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Они принимают такие таблетки по назначению врача в плановом порядке. Всем остальным эти препараты не показаны.

– После первой дозы прививки простудился. Что делать?

– Допустимый интервал между двумя дозами антиковидных вакцин – до двух месяцев. При этом вторая вакцинация может быть не ранее, чем через две недели после перенесённого острого респираторного заболевания (простуды). После прививки в организме идёт ослабленный инфекционный процесс. Если к этому добавляется ещё респираторный вирус, организму приходится перенапрягаться, выбирать, с чем бороться. Таких перегрузок лучше избегать.

– Многие переживают: нужно лечить зубы, но у стоматолога растёт риск заразиться ковидом. Верно ли, что сначала нужно привиться от коронавируса, а потом идти к стоматологу?

– Это правильная тактика – сначала привиться, а потом лечить зубы. Противопоказанием для вакцинации может быть только сильный воспалительный процесс в полости рта, который сопровождается повышением температуры и другими системными проблемами.

– Если человек переболел КВИ, но титр антител низкий – нужно ли делать прививку?

– Снижение титра антител не является основанием для принятия решения о вакцинации. Научные исследования демонстрируют, что защитные антитела сохраняются длительное время после заболевания – около шести месяцев. Согласно новому постановлению Министерства здравоохранения РК, вакцинация допускается через три месяца после выздоровления.

– Вакцины от COVID -19 способны встраиваться в ДНК человека?

– Нет, ни одна из вакцин, применяемых в нашей стране, никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней. Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса.

– После вакцинации человек уже не опасен для окружающих? Можно навещать своих пожилых родственников, не опасаясь их заразить?

– Тут не так всё просто. Во-первых, прививка против коронавирусной инфекции предполагает двукратную вакцинацию с интервалом в 21 день. И лишь через три недели после второй инъекции считается, что сформировался полноценный иммунитет. Во-вторых, вакцинация предупреждает заболевание, но не заражение. Есть вероятность того, что вакцинированный человек в течение короткого периода времени может переносить на своих слизистых оболочках коронавирус и заражать людей вокруг, поэтому важно соблюдать масочный режим.

Бахыт Сарсембаева

01.07.2021
28

Еще новости

Получи иммунитет

30.06.2021

Правила меняет «Дельта»

29.06.2021

Ослаблять оборону рано

28.06.2021

Коллективный иммунитет

27.06.2021
Back to top button