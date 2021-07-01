Вакцинация: будьте здоровы!

Казахстанцев призывают усилить профилактику КВИ на фоне выявления в стране новых штаммов вируса. Единственный на сегодня способ свести риски осложнений на нет, а саму болезнь перевести в лёгкую форму – вакцинация.

По мнению врача-эпидемиолога-иммунолога КГП на ПХВ «Центр матери и ребёнка» Ивана Мещерякова, возникновение новых штаммов коронавируса – абсолютно закономерный и естественный процесс. Вирусы, содержащие рибонуклеиновые кислоты (РНК), мутируют всегда, а его система копирования информации изначально несовершенна и допускает ошибки, которые и приводят к мутациям.

– Иван Михайлович, мутация коронавируса – что это такое?

– Вирусы стремительно множатся и распространяются, при этом они не самодостаточны и не способны размножаться самостоятельно. Чтобы «произвести» потомство, вирус проникает в человеческую клетку и размножается в ней до тех пор, пока она не погибнет. «Заставляет» клетку производить копии вирусной РНК, извращая процесс собственного деления клетки. После чего клетка разрушается, а копии вируса распространяются на соседние клетки, и процесс повторяется.

Мутации – естественное явление, носящее случайный характер. Также не последнюю роль в частоте мутаций играют и условия, в которые попадает вирус. Субстратом для образования в организме специфических антител служит белковая оболочка вируса. Стоит ей даже незначительно поменяться, и защита, построенная организмом против «чужака», становится неэффективной. Примером таких мутаций может служить вирус гриппа, который постоянно мутирует, из-за чего прививку от этой болезни приходится делать ежегодно.

Из-за изменений, внесённых в геном вследствие мутаций, вирус приобретает новые качества: повышается его сопротивляемость неблагоприятным воздействиям окружающей среды; он становится устойчив к лекарственным препаратам и вакцинам.

Мутации делают коронавирус более опасным для человека, поэтому все они требуют постоянного наблюдения и изучения.

– Почему возникает мутация?

– Человечество, как может, борется с COVID-19, а он в свою очередь пытается выжить. Оказавшись в новых, неблагоприятных условиях, вирус начинает к ним приспосабливаться. Для этого коронавирусу приходится изменять свои признаки и, как следствие, наблюдают преобразование его генома. И это не является чем-то исключительным – подобное поведение характерно для всех вирусов.

Чтобы проникнуть в клетку человека, коронавирус внедряет в неё свой геном. Когда информация копируется, могут происходить самые разные сбои, из-за чего появляются не полные «клоны» вируса, а немного изменённые экземпляры – они-то и есть мутанты. Процесс не имеет ограничений, а значит, изменённых вирусов может быть бесконечное множество. Правда, далеко не всякая мутация приводит к преобразованию свойств «оригинала».

– Какие симптомы у «мутанта»?

– Первая мутация, о которой заговорили СМИ, стала «британская версия». Причём учёные сразу выявили три новых симптома модернизированной «короны»: боли в мышцах, волдыри на ногах, повышенная утомляемость, нарушение слуха. Но главными симптомами «мутанта» по-прежнему остаётся высокая температура, потеря обоняния и сухой кашель.

Характерная примета индийского штамма – внезапность. Вот только что человек был здоров, и вдруг его охватывает слабость или резко подскакивает температура, или сильно болит голова. Важно знать, что температура, вызываемая в начале болезни новым штаммом коронавируса, может быть, как высокой – до +39°С, так и субфебрильной – от +37 до +37,2°С.

По мере развития заболевания появляется ломота в теле, причём боль возникает не только в мышцах, но и в костях. У человека наблюдают непроходящую слабость, которая всё время усиливается. У детей новый штамм вызывает головные боли, они также жалуются на болезненность в животе и горле. У них наблюдают субфебрильную температуру и потерю аппетита.

– Будут ли эффективны вакцины после мутации коронавируса?

– Будущие мутации коронавируса были учтены ещё при разработке вакцин, и новые штаммы ничуть не ослабляют её защитные свойства. Мутации не отразятся на эффективности вакцин, так как они вызывают формирование антител, взаимодействующих с разными участками белка вируса.

Даже если появится штамм, способный «увернуться» от вакцины, можно будет лишь изменить состав вакцины. Усовершенствованный препарат не придётся тестировать заново – ни на животных, ни на добровольцах, так как её принцип действия и безопасность не изменятся.

Но в то же время важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса. Важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской помощью.

– Может ли вакцина против COVID-19 вызвать положительный результат теста на заболевание, например, ПЦР-теста или антигенного теста?

– Нет, вакцина не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека. При проведении иммуноферментного анализа после вакцинации наличие иммуноглобулина G в сыворотке крови в количестве более десяти единиц считается достаточным для формирования надёжного иммунитета против заболевания.

– Не опасно ли вакцинироваться в мобильных пунктах?

– Мобильные пункты прикреплены к конкретной поликлинике, в них соблюдаются все условия безопасной вакцинации: от хранения до введения препарата. Перед прививкой пациента обязательно осматривает врач, проводится термометрия, человека проверяют по единой базе на наличие хронических заболеваний.

– Получив первый компонент вакцины в одном регионе, можно ли продолжить вакцинацию в другом?

– В таких случаях нужна заявка районной больницы о том, что пациенту необходима вакцинация только для второго этапа. И здесь важно соблюсти положенный интервал между инъекциями – три недели. Работающим вахтовым методом, которые чаще всего сталкиваются с этой проблемой, всё же лучше планировать свой график так, чтобы можно было получить оба компонента в одном месте.

– Насколько быстро после прививки формируется иммунитет?

– Иммунитет к коронавирусу вырабатывается на 42-й день после первой инъекции. Это относится к «Спутник V», у других вакцин данные о формировании иммунитета отличаются, также бывают случаи, когда достаточный иммунный ответ формируется уже после первой дозы вакцины.

– Убивает ли коронавирус высокая температура воздуха?

– Согласно клиническим данным, коронавирус деактивируется при нагревании до +40°С и умирает при более высоких температурах. Однако практика показывает, что в южных странах коронавирус продолжает распространяться при жаркой погоде и ярком солнце. Особенности климатических условий не влияют на контагиозность нового штамма, то есть на способность передаваться в окружающей среде.

Но есть и хорошие новости. Частицы вируса, которые оседают на различных поверхностях, будут быстрее дезактивироваться под действием солнечного света и тепла. Снижение вирусной активности должно существенно затормозить распространение инфекции.

– Правда ли, что за день до укола и сразу после прививки хорошо бы пропить антигистаминные препараты, чтобы снизить побочные эффекты?

– Не просто бесполезный, а вредный совет! Опыт предыдущих вакцинаций показывает, что антигистаминные препараты нужны только людям, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Они принимают такие таблетки по назначению врача в плановом порядке. Всем остальным эти препараты не показаны.

– После первой дозы прививки простудился. Что делать?

– Допустимый интервал между двумя дозами антиковидных вакцин – до двух месяцев. При этом вторая вакцинация может быть не ранее, чем через две недели после перенесённого острого респираторного заболевания (простуды). После прививки в организме идёт ослабленный инфекционный процесс. Если к этому добавляется ещё респираторный вирус, организму приходится перенапрягаться, выбирать, с чем бороться. Таких перегрузок лучше избегать.

– Многие переживают: нужно лечить зубы, но у стоматолога растёт риск заразиться ковидом. Верно ли, что сначала нужно привиться от коронавируса, а потом идти к стоматологу?

– Это правильная тактика – сначала привиться, а потом лечить зубы. Противопоказанием для вакцинации может быть только сильный воспалительный процесс в полости рта, который сопровождается повышением температуры и другими системными проблемами.

– Если человек переболел КВИ, но титр антител низкий – нужно ли делать прививку?

– Снижение титра антител не является основанием для принятия решения о вакцинации. Научные исследования демонстрируют, что защитные антитела сохраняются длительное время после заболевания – около шести месяцев. Согласно новому постановлению Министерства здравоохранения РК, вакцинация допускается через три месяца после выздоровления.

– Вакцины от COVID -19 способны встраиваться в ДНК человека?

– Нет, ни одна из вакцин, применяемых в нашей стране, никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней. Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса.

– После вакцинации человек уже не опасен для окружающих? Можно навещать своих пожилых родственников, не опасаясь их заразить?

– Тут не так всё просто. Во-первых, прививка против коронавирусной инфекции предполагает двукратную вакцинацию с интервалом в 21 день. И лишь через три недели после второй инъекции считается, что сформировался полноценный иммунитет. Во-вторых, вакцинация предупреждает заболевание, но не заражение. Есть вероятность того, что вакцинированный человек в течение короткого периода времени может переносить на своих слизистых оболочках коронавирус и заражать людей вокруг, поэтому важно соблюдать масочный режим.

Бахыт Сарсембаева