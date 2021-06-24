COVID-19

Вакцинация: аргументы «за»

24.06.2021
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Эксперты утверждают: «прижать» ковидную инфекцию до единичных случаев можно, только если будет привито подавляющее большинство населения.

«Рудный Алтай» продолжает публиковать ответы на самые актуальные вопросы, касающиеся массовой вакцинации. Сегодня на них отвечает врач-эпидемиолог Медицинского центра им. Б. М. Шаяхметова ТОО «Ем алу плюс» Юрий Коляда.

– Юрий Иванович, кто наиболее подвержен риску заболеть Covid-19 повторно?

– Хотя такие случаи регистрируются нечасто, но они есть. Причин может быть несколько: заразиться коронавирусом повторно можно после того, как снижается напряжённость иммунитета после болезни, при частых контактах с больными и высокой вирусной нагрузке, а также если иммунитет ослаблен после болезней, перенесённых в поствакцинальный период.

Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать пожизненный иммунитет, как и вся группа острых респираторных заболеваний. Заболеваниями, вызванными различными вирусами, люди болеют ежегодно, раз в три-четыре года они повторяются, что иногда приводит к эпидемии. Бывают случаи, когда полноценный иммунный ответ после болезни (и в редких случаях после вакцинации) не сформировался либо иммунитет снизился из-за приёма некоторых лекарств. Именно поэтому до формирования коллективного иммунитета нужно по-прежнему носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.

– Можно ли делать прививку тем, кто планирует зачатие ребенка?

– В официальных документах сказано, что зачатие ребёнка возможно через два-три месяца после вакцинации. Этого срока будет достаточно, чтобы произошло восстановление организма после стресса, которым является прививка. В любом случае, при планировании беременности в поствакцинальный период необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, что позволит принять взвешенное решение с учётом состояния здоровья будущих родителей.

– Можно ли прививаться во время беременности или в период грудного вскармливания?

– Пока беременность и период грудного вскармливания являются противопоказаниями к прививке. Эффективность и безопасность применения препаратов этой категорией граждан ещё не до конца исследованы.

– Можно ли делать прививку аллергикам?

– Противопоказаний к вакцинации от коронавируса для аллергиков нет, однако аллергия не должна находиться в стадии обострения. Кроме того, нужно поберечь иммунную систему от лишней нагрузки: избегать контакта с аллергеном несколько дней до и после вакцинации. Если аллергик не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать,

и здесь нет никаких противопоказаний, кроме отёка Квинке.

Если после введения первого компонента возникают тяжёлые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжёлые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 оС и так далее), то второй компонент вакцины вводить запрещено до тех пор, пока не выяснена и устранена причина. Отмечу, что вакцины, применяемые в нашей стране, не содержат живых вирусов, а лишь их белок – поэтому риски возникновения аллергических реакций после прививки этими препаратами практически нулевые.

– Как нужно себя вести, чтобы прививка была максимально эффективной?

– До и после прививки не рекомендуется перегружать себя в течение трёх дней физическими нагрузками, так же как и избегать депрессивного состояния, принятия алкоголя. Это нужно для лучшего формирования иммунного ответа на вакцину, и чтобы не возникла ложная реакция на неё. Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют выносливости, – бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, продолжительное плавание, то просто надо снизить нагрузку в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения. Также для нормальной выработки антител необходимо полноценное питание: образование антител энергетически затратно, а длительные занятия спортом затрудняют синтез белка, необходимого для формирования антител к коронавирусной инфекции.

– Что делать, если пропустил дату второй прививки?

– Временной интервал между первой и второй дозой вакцины, согласно инструкции, должен составлять три недели. Но, исходя из научных наблюдений, если промежуток по медицинским противопоказаниям будет увеличен до двух месяцев, это не будет считаться критичным в плане эффективности. Своевременное введение второй дозы вакцины необходимо для более мощного иммунного ответа, который формирует устойчивую защиту организма.

– Чем отличаются антитела после прививки и после болезни Covid-19?

– Во время болезни иммунная система вырабатывает антитела ко всем компонентам вируса, тогда как вакцина действует более избирательно. Вакцина формирует антитела к компонентам, от которых зависит агрессивность вирусной инфекции. Для коронавирусной инфекции значимым является белок. И вакцина формирует антитела непосредственно к определённому белку, чтобы коронавирус не смог внедриться. При этом антитела, которые вырабатываются после перенесённой инфекции, не всегда становятся эффективной защитой. Если организм ослабленный, и если вирус обходит иммунные барьеры, то антитела формируются по неполноценному пути, их может образоваться много, но они не будут качественными. Антитела появляются после Covid-19, перенесённого в любой форме. В то же время при тяжёлой форме болезни коронавирусом свидетельствует о несостоятельности иммунитета и неспособности к формированию антител. А для того чтобы иммунитет усилился и защищал организм от наиболее опасных компонентов вируса, необходимо сделать прививку через полгода после перенесённой инфекции. Ревакцинацию рекомендуют провести через год, но при неблагоприятной эпидситуации лучше сделать ревакцинироваться через полгода.

– Можно ли заразиться Covid-19 непосредственно от вакцины?

– Нет, это исключено. Все вакцины работают по одному принципу: они учат иммунную систему распознавать инфекцию и защищаться от неё, вырабатывая антитела. По этой же схеме работают, к примеру, вакцины от гриппа, гепатита В, пневмококка. Аденовирусные и содержащие белок вакцины приносят в организм только фрагмент вируса, а не всю его генетическую информацию. Не несёт рисков заражения и инактивированная вакцина как, например, китайская, – применяется убитый вирус, лишённый способности к размножению, причём после инактивации мёртвые вирусы тщательно проверяются, насколько полно убит вирус.

Следует учитывать, что из-за особенностей работы иммунной системы в редких случаях вакцина может не защитить от вируса. Хотя, по предварительным данным клинических испытаний, эффективность современных вакцин от коронавируса, применяемых в нашей стране, составляет от 70 до 95 процентов. Но в любом случае, у заразившихся вирусом привитых пациентов заболевание протекает легче.

– Можно ли защититься от коронавируса с помощью прививки от гриппа?

– Исследования влияния вакцинации от гриппа на инфицирование Covid-19 не проводились, но в целом иммунный ответ в результате вакцинации вырабатывается именно к тому возбудителю, против которого вакцина была разработана. Хотя прививка от гриппа может помочь предотвратить более тяжёлое течение и развитие осложнений от ковида, возбуждая работу иммунной системы, готовой защищать организм.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

24.06.2021
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