Вакцина наготове

В Усть-Каменогорске начали применять китайскую вакцину CoronaVac от коронавируса.

Производителем препарата является китайская фармацевтическая компания Sinovac. Вакцина инактивированная – в её составе нежизнеспособные вирусные частицы, которые не могут вызвать заболевание коронавирусом, но вызывают иммунную реакцию. Это самая традиционная технология изготовления вакцины.

Препарат предполагает двукратную вакцинацию с интервалом от двух до четырёх недель. У этой вакцины есть преимущество: её можно хранить при той же температуре, которую позволяет создать обычный холодильник, а именно 2 – 8 градусов Цельсия.

Всего в Восточный Казахстан поступило 38 тысяч доз первого и второго компонента вакцины CoronaVac. Общий объём поступившего препарата поделили пополам. В Усть-Каменогорск распределено более восьми тысяч доз CoronaVac. Примечательно, что состав препарата для первого и второго этапа прививок идентичен, поэтому ещё одним преимуществом является возможность полностью провести первичную и повторную вакцинацию без ожидания дополнительных поставок.

Китайская вакцина уже доступна жителям Усть-Каменогорска в прививочных пунктах поликлиник ТОО «Денсаулык», ТОО «Ем Алу плюс», «СВА МСЧ-2», городских поликлиниках № 1 и № 2, в Центре первичной медико-санитарной помощи № 1, Левобережной поликлинике, «Вита-1», ТОО «ЗЖБ», в Центре матери и ребёнка, ТОО «Центр семейного здоровья Авиценна ВКО», в Амбулаторном центре и других. Кроме того, сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в торговых центрах «Евразия», «Император», ТРК «ADK River». Ещё один пункт вакцинации открылся в средней школе № 15.

– Сейчас препарат для вакцинации поступил во все пункты областного центра. Также эта вакцина есть во всех медицинских учреждениях. При распределении доз мы руководствуемся приоритетными заявками, которые поступают, например, от крупных предприятий. Это способствует рациональному распределению и помогает избежать случаев нехватки вакцины, – отметила заместитель руководителя Управления здравоохранения ВКО Ельмира Рахимбаева.

При этом, приходя в прививочные пункты, жители города могут сами выбрать препарат для вакцинации. В поликлиниках в наличии не только CoronaVac, но и «Спутник V».

Тем временем специалисты до сих пор изучают все последствия от коронавирусной инфекции и приходят к мнению, что получить прививку лучше, чем перенести болезнь. На сегодняшний день в областном центре более 57 тысяч человек защитились от COVID-19 с помощью препаратов «Спутник V», QazVac, Hayat-Vax, CoronaVac.

Дарья Антон

Фото из открытых источников