Вакцина COVID-19: ТОП-10 ответов на часто задаваемые вопросы

С 1 февраля т.г. в Казахстане началась вакцинация населения от коронавируса. По состоянию на 31 марта первым компонентом привито 134 841 человек, вторым компонентом – 38 588 человек, что составляет 0,1%. Strategy2050.kz опубликовал ответы на актуальные вопросы по проведению вакцинации против коронавируса в Казахстане.

1. Какая вакцина применяется в Казахстане?

С 1 февраля 2021 года в стране проводится вакцинация против коронавируса с использованием препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник – V), которая произведена в России.

С конца февраля вакцинация также осуществляется вакциной «Гам-КОВИД-Вак», произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

В конце апреля планируется начать вакцинацию препаратом отечественного производства — QazCovid-In, который в настоящее время находится на III фазе клинических испытаний.

Кроме того, Министерством здравоохранения РК проводятся переговоры с производителями вакцин против коронавирусной инфекции, включая «Sinovac», «Sinopharm» (Китай), «Pfizer» (США).

2. Является ли вакцинация от COVID-19 обязательной в Казахстане?

Вакцинация в Казахстане является добровольной. Согласно 77 статье Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено.

3. Какой механизм перед процедурой получения прививки. Нужно ли будет подписать какие-то документы?

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача с измерением температуры тела, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы и осмотром зева. В случае если температура превышает 37°С, вакцинация откладывается.

Перед проведением прививки прививаемое лицо подписывает добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде по форме согласно к Санитарным правилам № 361 от 13.06.2018 года.

4. Возможна ли аллергическая реакция на вакцину от коронавируса?

Перед любой вакцинацией медицинский работник уточняет наличие аллергии у прививаемого. В случае, если имеется тяжелое аллергическое заболевание, человеку дается медицинский отвод от прививки. При этом, предугадать аллергическую реакцию невозможно, так как каждый организм индивидуален. В целях своевременного реагирования человеку следует оставаться под медицинских наблюдением (в стенах медучреждения) первые 30 минут после получения прививки: именно в этот промежуток возможно проявление аллергической реакции на вакцину.

5. Прошла ли российская вакцина «Спутник V» достаточную проверку качества?

Данная вакцина прошла государственную регистрацию в РФ и на протяжении нескольких месяцев используется для иммунизации уязвимых слоев населения. По данным Фонда прямых инвестиций РФ, 50 стран одобрили применение данной вакцины и подали заявку на ее приобретение.

Согласно действующего законодательства, при ввозе незарегистрированных лекарственных средств на территорию Республики Казахстан, обязательно наличие электронной копии документа производителя, подтверждающего качество лекарственного средства, с переводом на казахский или русский языки (сертификаты анализа или протокол испытаний или паспорт качества с показателями оценки качества). В настоящее время, постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № 850, утверждены Правила временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19, произведенных в Республике Казахстан.

6. Где производится отечественная вакцина QazCovid-in и когда будет получена первая партия?

Вакцина QazCovid-in в настоящее время производится в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. По объему производства заключен договор с СК «Фармация» — начинается от 50 тысяч с поэтапным повышением до 500 тысяч доз в месяц. Первые 50 тысяч доз выпустят в конце апреля.

7. Каких правил нужно придерживаться после прививки?

После прививки от COVID-19 следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев. Также необходимо исключить из рациона продукты, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию. Также отказаться от употребления алкоголя за три дня до прививки и в течение трех дней после. Кроме того, после прививки от коронавируса необходимо в течение 42 дней минимизировать контакты, соблюдать масочный режим и отказаться от посещения мест с большим количеством людей.

8. Будут ли прививать казахстанской вакциной от коронавируса детей?

Вакцина «Спутник V» не рекомендована детям до 18 лет. Это связано с тем, что применение вакцины в данной возрастной группе пока не изучено. Вакцину могут получить лишь совершеннолетние граждане РК.

9. Какие побочные проявления могут появиться после прививки?

Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в рамках клинических исследований, а также исследований других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности. Они могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение 3-х последующих дней. Чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции. По данным российских коллег НППИ к вакцине КВИ были зарегистрированы у 6% вакцинированных.

10. Сколько вакцины будет поставлено в нашу страну?

В настоящее время идет поставка в регионы 150 тысяч доз вакцины против КВИ. Кроме того, в течение апреля планируется поставка дополнительно около 2,5 млн доз вакцин от различных производителей. Данные объемы вакцины позволят максимально расширить контингент, подлежащий вакцинации против КВИ и доступность вакцинации лицам, желающим вакцинироваться.