В высшем дивизионе

Футболисты из Аягозского района будут играть в составе казахстанских клубов «Кайрат» и «Жетысу».

Нередко достижения казахстанских спортсменов на соревнованиях мирового уровня становились поводом для звучания Государственного гимна страны и высокого поднятия Национального флага. Среди них немало и наших земляков. Болельщикам хорошо известно, что выпускники ДЮСШ «Аягоз» завоёвывали медали чемпионатов Азии и мира, выступали на Олимпийских играх. Здесь хочется особенно отметить аягозских футболистов.

СТРАНА, КОНТИНЕНТ, МИР

Для занятий спортом в районе созданы все условия. В спортивных школах функционируют секции волейбола, футбола, греко-римской борьбы, казахской борьбы и бокса. Есть центральный футбольный стадион, искусственно оборудованные зелёные поля.

Квалифицированные футбольные эксперты отметили мастерство выпускников ДЮСШ «Аягоз» Ералы Абылая, Биржана Оразова, Даурена Турсагулова, Нурсултана Жумаханова и Жомарта Токаева. Все они учились в Алматинском государственном колледже энергетики и электронных технологий под руководством Толеугали Тайтулеева. Там ребята сформировались как хорошая студенческая команда по футзалу.

О достижениях своих подопечных рассказали тренеры секции футбола ДЮСШ «Аягоз» Асхат Оспанбеков и Асет Карманов. По их словам, выпускники этой ДЮСШ являются победителями соревнований по мини-футболу на Кубок Республики Казахстан и чемпионатов Республики Казахстан, а также международных и национальных турниров. К примеру, Дархан Юсупов является победителем чемпионата Европы среди любительских клубов, который проходил в венгерском городе Сехешфехерваре. Нуржан Абдрасилов, Ералы Абылай, Биржан Оразов, в составе сборной Казахстана в рамках отборочного тура чемпионата мира в Италии завоевали серебряную медаль чемпионата Азии. Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Нурсултан Жумаханов и Жомарт Токаев, выступавшие за юношескую сборную Казахстана по мини-футболу на чемпионате мира среди студентов в Парагвае, заняли четвёртое место в командном зачёте.

– Отрадно, что наши молодые люди превосходят своих соперников на соревнованиях высокого уровня и, защищая честь страны, всегда подходят к игре интеллектуально, практично и хорошо разбираются в этом виде спорта, – отметили наставники.

АЯГОЗСКИЙ ДУЭТ

Так, выпускник ДЮСШ «Аягоз» Ринат Умашев вошёл в состав алматинской команды по мини-футболу «Кайрат». Биржан Оразов и Даурен Турсагулов включены в состав талдыкорганской команды «Жетысу». Обе команды играют в высшей лиге.

– То, что наши ребята, обладающие высокой футбольной техникой, вошли в составы известных команд страны, таких как «Кайрат» и «Жетысу», выступающих в премьер-лиге, – это результат их упорного труда, а вместе с тем большая честь, достоинство и успех аягозского спорта, – подчеркнул Асет Карманов. – Мы верим в наших молодых игроков, которые будут играть в высшем дивизионе, и думаем, что они покорят большие высоты. Также надеемся, что в будущем увидим других талантливых игроков из Аягоза в рядах команд премьер-лиги страны.

На прошедших совсем недавно в Алматы отборочных играх к чемпионату Европы наш дуэт Биржан Оразов и Даурен Турсагулов выступили за сборную страны и добились больших успехов. В этом туре сборная Казахстана обыграла Македонию со счётом 5:0, Данию – 3:0, Чехию – 3:0 и вышла в европейский финал. Ребята играли в одной команде со звёздами мирового футзала знаменитыми бразильцами Игито, Леоном и Дугласом.

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

Как считают спортивные эксперты, футбол – это красивый и в то же время сложный вид спорта. И для достижения хороших результатов в этой игре, что характерно для многих других видов спорта, спортсмену требуются упорный труд и большая выносливость. Воспитание хороших спортсменов, объединение теории и практики футбола в привлечении молодёжи к футболу – поиск талантливых детей, напрямую зависит от упорства тренера, его способности соответствовать требованиям тренировочных занятий на высоком уровне.

Как рассказали в районном акимате, многие талантливые футболисты покидают Аягозскую спортивную школу, выходят на более высокий уровень. Это, безусловно, результат работы учителей и тренеров. Стоит отметить имена Марата Шакенова, Эркина Юсупова, Толеугали Тайтолеева, Юсупжана Юсупова, Куанышбека Досиханова, которые с честью исполняют свой наставнический долг.

Ерик Абитов

Фото акимата Аягозского района

Аягозский район