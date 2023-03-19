В ВКО избирательные участки оборудованы для голосования лиц с особыми потребностями

По данным местных исполнительных органов, по области количество граждан, которым требуются особые условия при голосовании 1784 человек, из них 650 пользуются кресло-колясками, 700 лиц с инвалидностью по зрению, 434 лица с инвалидностью по слуху.

В регионе определены 312 избирательных участков, где могут участвовать в выборах граждане с особыми потребностями при голосовании. Наибольшее количество таких избирателей в городе Усть-Каменогорске, районах Алтай и Шемонаихинском.

При этом, 495 участков расположены на первых этажах, 472 участков оснащены пандусами, 482 оснащены различными тактильными указателями.

В 424 участках предусмотрены кабины для тайного голосования, с учетом доступа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками.

В 502 участках оборудованы уголки для лиц с инвалидностью.

В день голосования в пяти населенных пунктах, где проживают граждане с особыми потребностями организованы 15 единиц автомашин Инватакси. На участках, где много слабослышащих избирателей, планируется привлечение 15 сурдопереводчиков.

Вместе с тем, 522 избирательных участка опубликованы в «Интерактивной карте доступности» на информационном портале «Социальная защита лиц с инвалидностью».