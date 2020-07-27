В «Торпедо» пополнение

ХК «Торпедо» подписал контракт с нападающим Владимиром Пешехоновым, выступавшим в прошлом сезоне в составе московской «Звезды».

Односторонний контракт с экс-форвардом «Звезды» рассчитан на два года. Выпускник ДЮСШ «Спартак» (Москва) в минувшем сезоне сыграл в 54 матчах ВХЛ – Кубка Шелкового пути (14+23) и девяти играх плей-офф (2+1) с показателем полезности «+18».

В ВХЛ Владимир Пешехонов, помимо «Звезды», выступал в составе «Дизеля» из Пензы (сезон 2014/2015, 31 игра, 6+5). Всего в Высшей хоккейной лиге в активе центрфорварда 247 игр с показателем полезности «+22».

Новобранец «Торпедо» сыграл 82 матча и в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), выступая за команды «Спартак», «Атлант», ЦСКА и «Сибирь».

Камила Ботагамитова

Пресс-служба ХК «Торпедо»