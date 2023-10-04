Откатали на шестёрку с плюсом

Второй домашний матч с павлодарским «Иртышом» стал для ХК «Торпедо» одним из самых результативных в сезоне. Павлодарцы, безусловно, старались, но, видимо, расстроенные первой игрой, смогли ответить лишь на половину шайб, заброшенных хозяевами поля. Итоговый счёт игры: 6:3.

По данным пресс-службы ХК «Торпедо», состав команды на вторую игру практически не отличался от первой – лишь в третьем периоде место Андрея Янкова в воротах занял Антон Осокин. Игра началась практически сразу, Диас Рысбеков нашёл передачей на синей линии Данияра Каирова, бросок которого подправил Антон Петров. В схожей ситуации павлодарцы счёт сравняли: Алексей Рыжих в касание переправил шайбу в ворота.

– Нужно играть все три периода, отрабатывать до конца, – рассказал в послематчевом интервью автор гола, нападающий «Торпедо» Антон Петров. – Не нужно расслабляться, мы сыграли хорошо, были ошибки, нужно исправлять.

Как рассказали в пресс-службе, во втором периоде болельщики увидели шесть взятий ворот. Владимир Гребенщиков мощным броском от синей линии вывел «Торпедо» вперёд. Затем Андрей Лагунов совершил рейд к воротам соперника и направил шайбу в угол. Через семнадцать секунд Александр Архипов из убойной позиции поразил ворота «Иртыша», но защитник Таир Мухтаров очень скоро сократил отставание в счёте. «Торпедо» удалось ответить реализацией большинства: Станислав Тунхузин перевёл шайбу Александру Шину, который сразу переадресовал на дальнюю штангу, где Александр Панченко поразил пустой угол ворот. А в конце периода Тигран Кезкпаев застал врасплох вратаря.

В третьем периоде гостям удалось отыграть одну шайбу. Теперь павлодарцев ждёт серия из восьми домашних игр, «Торпедо» же в ближайшие выходные примет на своём поле ХК «Горняк» (Рудный). Отметим, что наша команда остаётся на третьем месте в турнирной таблице.

Мария Симонова