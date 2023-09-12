Первый бой – он сложный самый

Устькаменогорский «Торпедо» уверенной победой в домашней игре с Beibarys Атырау начал свой регулярный сезон 2023-2024 года в рамках чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой.

Во Дворце спорта имени Бориса Александрова торпедовцы провели свой первый матч в регулярном чемпионате страны и завершили его яркой победой. Обе команды показали достойную, зрелищную игру с большим количеством голов, подарив зрителям массу впечатлений.

Как обратили внимание представители генерального спонсора ХК «Торпедо» ТОО «Казцинк», на текущий сезон сохранён костяк игрового состава. Плюс пришла талантливая молодёжь. Но селекционная работа продолжается. При этом, по мнению болельщиков, команде необходимо укрепить оборону. Тем не менее, подопечные Александра Шахворостова прошли проверку боем очень успешно, одолев соперников с крупным счётом.

Тревожным для местных болельщиков оказался стартовый период, который завершился одной заброшенной шайбой от гостей. Однако, во второй 20-минутке картина игры поменялась в корне. Так, хозяева забили в ворота Beibarys пять безответных шайб. В третьем периоде команда гостей активизировалась, забросив три шайбы против двух. Итоговый счёт матча 7:4 в пользу «Торпедо».

Игра прошла при аншлаге. Поддержать свою команду пришло много болельщиков, в том числе руководство области, города, депутаты маслихатов ВКО и Усть-Каменогорска.

Своими впечатлениями от игры поделился аким ВКО Ермек Кошербаев. Он подчеркнул, что в нашем регионе, особенно в районах, развитию спорта, в том числе массового, уделяется большое внимание.

К слову, летом на встрече главы региона с руководством «Казцинка» обсуждались вопросы развития и поддержки хоккейного клуба «Торпедо».

На этом матче обе команды показали настоящий хоккей, именно такой, какой любят поклонники этого вида спорта. Приятно удивила техничная, конкурентная игра атырауских хоккеистов.

Это говорит о том, что этот вид спорта хорошо развивается во всех регио-

нах нашей страны. Но все прекрасно знают, что хоккей в Казахстане начинался именно в Усть-Каменогорске. Сегодня уроженцы ВКО есть во многих хоккейных клубах нашей страны.

По ходу игры у команды «Торпедо» отличились Стас Петросян (3 гола), Александр Панченко (2 гола). По одному голу забили Владимир Гребенщиков и Роман Дубинин. У гостей результативными оказались Эдуард Гринь, Максим Кунишников, Евгений Степанов и Алексей Клочков, забившие в ворота соперников по одному голу.

Не обошлось и без удалений. От обеих команд по пять игроков отправлялись на скамейку штрафников.

Ерик Абитов