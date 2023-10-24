Игра, достойная аплодисментов

Ко Дню Республики любители хоккея получили возможность свободно посетить домашний матч между ХК «Торпедо» и командой «Кулагер» из Петропавловска.

В минувшее воскресенье во Дворце спорта имени Б. Александрова было многолюдно. Жители и гости областного центра пришли поддержать любимую команду в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. В преддверии национального праздника – Дня Республики вход на игру был свободный. Трибуны оказались полными.

Организаторы подготовили для зрителей конкурсную программу с розыгрышем призов, в числе которых – футболки с автографами хоккеистов. Все желающие могли сделать аквагрим с логотипом хоккейного клуба «Торпедо».

– Акция открывает собой череду мероприятий, посвящённых Дню Республики, которые будут отмечаться в населённых пунктах, где присутствуют производства компании, – отметил директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – Праздник занял достойное место по значимости этой даты для каждого жителя страны.

Игра в этот вечер получилась зрелищной, интрига сохранялась вплоть до серии буллитов.

Почти до конца первого периода счёт на табло был 0:0. Как отмечает пресс-служба ХК «Торпедо», команда «Кулагер» дважды играла в большинстве, но вратарь «Торпедо» Владислав Пестов не дрогнул. На семнадцатой минуте реальный шанс упустил Константин Соколов, дважды бросавший по воротам с «пятака», но кипер гостей Виктор Селивёрстов сыграл хладнокровно. Спустя минуту торпедовец Станислав Тунхузин распечатал ворота команды-соперника, хлёстким броском отправив шайбу в дальний угол – 1:0.

В дебютном отрезке второго периода защитник команды «Кулагер» Денис Черевач получил пятиминутный штраф. Это был подарок судьбы. Однако вместо того, чтобы им воспользоваться, «торпедовцы» сами получили ещё одну шайбу от Дениса Сергушкина. Счёт на табло сравнялся – 1:1.

Самым интересным получился третий период. Лишь в этой двадцатиминутке усилиями защитника Дмитрия Громова «Торпедо» выходит вперёд, но затем снова получает шайбу от Булата Хамматова – 2:2. Более того, «Кулагеру» удалось вновь поймать соперника при игре в меньшинстве: Алексей Закарлюкин добил шайбу в пустой угол – 3:2. «Торпедовцы» бросились отыгрываться и на последней минуте Андрей Лагунов сравнял счёт – 3:3.

В овертайме ситуация осталась прежней, лишь в серии буллитов «Кулагер» взял верх над «Торпедо» – 3:4.

Любимую команду болельщики поддерживали на протяжении всей игры. Несмотря на поражение, в завершение матча они аплодировали стоя.

Александра Исаева

Предоставлено Управлением по связям с общественностью ТОО «Казцинк»