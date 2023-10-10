Победа и поражение на домашнем льду

Два выходных подряд, 7 и 8 октября, на табло Дворца спорта им. Б. Александрова в Усть-Каменогорске горели цифры «три» и «четыре».

Именно с такими результатами закончились домашние матчи ХК «Торпедо» с командой «Горняк» из Рудного. Правда, победителями наши хоккеисты стали лишь в одной игре. За три периода команды не смогли определить сильнейшего, не удалось это сделать и в овертайме, только серия буллитов принесла «торпедовцам» радость победы. Решающую шайбу в ворота соперника забил Александр Архипов.

По данным пресс-службы ХК «Торпедо», в составе хозяев в первом матче дебютировал нападающий Богдан Сенотов, а из молодёжной команды был вызван Ян Тютюньков. Игроки «Горняка» в стартовом периоде вели себя более напористо и дерзко и сумели дважды «распечатать» ворота Андрея Янкова. Во втором периоде игра преобразилась, и наши хоккеисты перехватили инициативу, сыграв в нетипичном для себя стиле. В результате счёт оказался 3:3, и игра перешла в овертайм. Но и здесь обе команды не желали отдавать первенство, а потому только серия буллитов выявила сильнейшего.

– После недели отдыха в первом периоде чуть-чуть провалились, но во втором полностью взяли под свой контроль всю игру, – рассказал нападающий ХК «Торпедо» Андрей Лагунов в послематчевом интервью. – Тяжело было защитникам играть в две пары, но в целом с задачей справились.

Вторая домашняя игра также порадовала зрителей семью зрелищными голами, однако в этот раз цифра «четыре» на табло оказалась у «Горняка». На лёд у «Торпедо» из-за травм не вышли защитник Владимир Гребенщиков и нападающий Александр Панченко. После первого безголевого периода «Горняк» дважды воспользовался добиваниями на ближнем «пятаке». Одну шайбу смог отыграть Тигран Кизекпаев. Но вскоре «Горняк» восстановил статус-кво.

В начале третьего периода «Торпедо» резко добавило в атаке и образцово разыграло численное большинство: Станислав Тунхузин и Александр Архипов вывели под бросок Саяна Данияра. Затем Андрей Лагунов нашёл точной передачей Антона Злобина, который с ходу отправил шайбу под перекладину. Но в итоге Данила Платонов из «Горняка» обыграл нашего нападающего и забил решающий в этой игре гол.

– Мы выжидали этот гол и нашли момент, – сказал Данила Платонов. – Но это хоккей, здесь ситуация может кардинально измениться и нужно быть готовыми ко всему.

Сейчас хоккейный клуб «Торпедо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице с 17 очками в активе. Следующие игры пройдут 11 и 12 октября, они будут выездными, и хозяевами поля станет павлодарская команда «Ертiс».

Мария Симонова