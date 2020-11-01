В тесноте – значит в опасности 

В Семее проходят рейды по соблюдению пассажирами общественного транспорта санитарно-эпидемиологических норм, в частности, горожан проверяют на наличие медицинских масок.

Маску необходимо именно надеть, а не хранить в кармане. В противном случае нарушитель пишет объяснительную, а после материал отправится в ККБТУ. Также предусмотрен штраф в размере более 80 тысяч тенге. Вместе с тем, согласно постановлению главного санитарного врача ВКО, в автобусах не должно быть массового скопления людей. Однако городской общественный транспорт по этим нормам, конечно, не проходит. Ежедневно в автобусах, особенно в часы пик, как говорится, и яблоку негде упасть. И вины пассажиров в этом нет.

– Одной из причин того, что в области всё ещё регистрируются новые случаи заболевания КВИ, является именно то, что люди ежедневно пользуются общественным транспортом, – говорит ведущий специалист РГУ Семейского городского управления контроля качества товаров и услуг Мурат Ченемесов. – Поэтому в автобусах, согласно нормам, не должно быть массового скопления людей. Должна соблюдаться дистанция. Но этого нет, поскольку люди толпой заходят в автобусы и распространяют инфекцию.

Однако пассажиров в этом винить нельзя, в этом виноваты руководители автобусных баз. Специалисты отметили, что будут приняты меры.

– Мы напишем письма руководителям по рассадке пассажиров, – отметил Мурат Ченемесов. – Также проверяем пассажиров на наличие маски. Сегодня мы выявили одну гражданку, которая ехала в автобусе без маски. То есть у нее была маска, но находилась она в кармане. С неё мы взяли объяснительную, далее материалы будут переданы в ККБТУ. Поэтому мы призываем горожан носить маски в общественных местах для безопасности себя и своих близких!

К слову, за последнее время за нарушение масочного режима в Семее уже оформлено около ста штрафов. Рейдовые мероприятия продолжаются.

Флора Левина

Семей