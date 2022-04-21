В строю – новобранцы

В Восточно-Казахстанской области состоялись торжественные проводы новобранцев на службу в Вооружённых силах Республики Казахстан. Очередной состав весеннего призыва из региона отправился служить в воинское подразделение специального назначения.

В этом году мероприятие приурочено к празднованию 30-летия образования Вооружённых сил Республики Казахстан. За годы Независимости Вооружённые силы стали гарантом защиты страны от внешних угроз, сохранения суверенитета и спокойствия народа Казахстана.

– Поздравляю всех с 30-летним юбилеем образования Вооружённых сил Республики Казахстан, – отметил начальник Департамента по делам обороны Восточно-Казахстанской области полковник Кайырбек Кайрканов. – Служба в армии – важное событие в жизни каждого юноши. Она позволяет не только овладеть навыками применения оружия, владения сложной военной техникой, но и способствует физическому и духовному укреплению молодёжи.

В нашем регионе сложилась добрая традиция – в торжественной обстановке провожать призывников на службу в армию. Так, 50 новобранцев направляются служить в войсковую часть 91678, дислоцированную в Жамбылской области, в воинское подразделение специального назначения.

Поздравить молодых людей с этим значимым событием пришли родные, офицеры, ветераны. Также в рамках мероприятия артисты «Ертіс Концерт» подготовили для призывников концертную программу.

Отметим, что с начала этого года в составе Национальной службы безопасности, Национальной гвардии, Пограничной службы и в Министерстве обороны перед Родиной свой воинский долг исполнят более 1200 призывников, 140 курсантов из Восточно-Казахстанской области поступят в высшие военные училища страны, 150 молодых людей – в военную техническую школу.

Александра Исаева

Фото Аяужан Утеулиновой